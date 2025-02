El experto ha volcado años de experiencia, estudio y trabajo en 'Tu dolor de espalda tiene solución (si sabes cómo)'

Tiene claro que librarse del dolor de espalda para siempre es posible "si el paciente quiere"

El 80 por ciento de la población occidental ha padecido, padece o padecerá de la espalda en algún momento de su vida. Tendemos a creer que esta es un dolor del que no podemos escapar, conformándonos con aliviarlo en vez de intentar eliminarlo. Juanma Ortega, fisioterapeuta y especialista en recuperación de lesiones de columna vertebral, ha volcado años de experiencia, estudio y trabajo con cientos de pacientes en 'Tu dolor de espalda tiene solución (si sabes cómo)' (Alienta Editorial).

El experto tiene claro que liberarse del dolor de espalda para siempre es posible, pero hay que ir a la fuente del problema para solucionarlo de raíz. Para ello ha desarrollado el método SRC basado en técnicas activas y fruto de más de veinte años trabajando con los avances más innovadores en el tratamiento de esta dolencia.

¿Cuáles son las dolencias de espalda más comunes en personas mayores de 50 años?

La dolencia de espalda más común en personas mayores de 50 años puede hacer referencia a la columna cervical y la columna lumbar, llegando en muchos casos a aparecer lesiones de mayor gravedad como hernias discales, aunque no necesariamente hay que centrarse en ese grupo poblacional. Lamentablemente, este tipo de lesiones y dolencias cada vez están más extendidas en la población de menor edad también.

¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar dolor de espalda en esta etapa vital?

Desde mi punto de vista y con la experiencia clínica de años, lo que más encontramos son personas con musculaturas muy rígidas debido a una pérdida importante de elasticidad, que hace que aumente la compresión articular en diferentes partes del cuerpo y también en la columna vertebral. En algunos casos, estas rigideces van acompañadas de déficits de fuerza que impiden que las articulaciones se estabilicen correctamente.

Cuando se juntan estas condiciones o alguna de ellas, el cuerpo empieza a funcionar de forma incorrecta, compensa con otras partes del cuerpo y acaba generando una lesión que hay que atacar por diferentes frentes. Si además le sumas el estilo de vida de la mayoría de las personas, que dista bastante del que deberíamos tener y para el que se diseñó nuestro cuerpo, todo junto acaba generando lesiones como las que recibimos cada día en consulta.

¿Qué medidas pueden tomarse de forma general para prevenir el dolor de espalda a partir de los 50?

Si hablamos de prevención, lo que suelo recomendarles a las personas es que sean activas y que repartan su tiempo de entrenamiento en tres partes: una de ellas dedicada al trabajo de elasticidad muscular, otra al trabajo de fuerza y otra al trabajo aeróbico. Desde mi punto de vista, las tres deberían estar en el mismo porcentaje. Esto permitirá controlar en gran medida otros factores colaterales, como por ejemplo el sedentarismo o el sobrepeso.

¿Qué señales indican que un dolor de espalda puede ser un síntoma de algo más grave, como una hernia discal?

Los síntomas pueden ser muy variados. De hecho, encontramos en consulta muchas veces pacientes con la misma lesión y una sintomatología totalmente diferente, tanto en síntomas distintos como en intensidades. Algunos de los síntomas más relevantes podrían ser el propio dolor en diferentes zonas de la espalda, dolores irradiados hacia las extremidades o sensaciones de pérdida de fuerza.

Cuando ya llegamos a estos niveles, esto nos indica que nuestro cuerpo tiene alguna de sus partes que está empezando a fallar y no necesariamente tiene que estar en la columna o en la zona donde nos han diagnosticado la hernia. En la mayoría de los casos, los problemas vienen de zonas bastante alejadas que la persona ha ido generando durante años, hasta que el cuerpo no ha sido capaz de compensarlos.

¿Cómo se puede aliviar el dolor que provoca una hernia discal?

Si el objetivo es aliviar el dolor, existen muchos tratamientos para tratar el síntoma y lograr la analgesia. Si realmente lo que queremos es curar la lesión y que de esa forma consigamos eliminar y erradicar el síntoma, desde mi punto de vista lo más importante es realizar una correcta valoración biomecánica del cuerpo completo y realizar un trabajo de descompresión de columna vertebral, músculo por músculo, desde los pies hasta la cabeza, hasta conseguir establecer la longitud adecuada de cada tejido muscular afectado.

Esto nos permitirá que las articulaciones se muevan correctamente y recuperen sus rangos. Al restablecer el movimiento articular y descomprimir la presión excesiva que tenía la articulación donde estaba la lesión, se remiten los síntomas. Esta es mi forma de entenderlo, aunque la mayoría de profesionales y pacientes se centran en el dolor, y por eso en muchas ocasiones fracasan en el proceso y consiguen aliviar, pero no curar.

Tres recomendaciones para quienes padecen artritis en la columna vertebral:

Evitar ejercicios de impacto.

Realizar ejercicios de elasticidad de larga duración y mantenidos.

Realizar ejercicios de fuerza-resistencia para mejorar la estabilización articular y, si tienen sobrepeso, intentar alcanzar su peso adecuado modificando sus hábitos alimenticios.

¿Cómo se maneja el dolor de espalda asociado con la osteoporosis?

Desde mi punto de vista, si solo quieres calmar el dolor, existen tratamientos analgésicos. Pero si quieres darle calidad de vida a la persona, hay que hacer un abordaje orientado a mejorar la elasticidad del tejido muscular y la capacidad de estabilización del músculo para que las articulaciones puedan recuperar su máximo rango posible y no se sobrecarguen las estructuras dañadas por la osteoporosis con más peso del que deberían llevar. Estos dos aspectos son los que más vemos en consulta y los más deficitarios en la mayoría de la población que viene con este tipo de lesiones.

¿Cómo afecta el sobrepeso al dolor de espalda en mayores de 50?

El sobrepeso afecta de forma significativa, ya que supone un exceso de carga para las articulaciones de todo el cuerpo, incluida la columna vertebral. Si este sobrepeso no se compensa con un buen trabajo muscular, las estructuras óseas tendrán que soportar más peso del que deberían, lo que genera desgaste, dolor y un mayor riesgo de lesiones.

¿Cada cuánto sería recomendable ir a fisioterapia a partir de los 50?

Desde mi punto de vista, lo menos posible. Lo más importante es que el paciente aprenda a gestionar su cuerpo y cómo funciona, para que pueda llegar a ser el dueño de su salud. Tenemos que cambiar el paradigma de ir al fisioterapeuta cada mes para “mantenimiento” y, en cambio, utilizar la fisioterapia como una herramienta para reparar un problema concreto, aprender a mantener el cuerpo en buenas condiciones y luego poder seguir por nuestra cuenta.

¿Son fiables los tratamientos alternativos, como la acupuntura o la quiropráctica?

Si por fiabilidad entendemos calmar el dolor o aliviar diferentes síntomas, sí. Pero si queremos una solución definitiva, hay que analizar la causa del problema. En la mayoría de los casos, cuando no ha habido traumatismos ni accidentes, lo que realmente necesitamos es devolver al cuerpo las capacidades que ha perdido, y eso requiere trabajo activo. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a hacer ese esfuerzo, por lo que algunos optan por tratamientos pasivos que pueden ayudar a aliviar el síntoma, pero no a reparar el origen del problema.

¿En qué casos es recomendable la cirugía como tratamiento?

Desde mi punto de vista, solo en aquellos casos en los que ya no hay ninguna solución más y el paciente tiene que elegir entre la silla de ruedas y el quirófano. Si no hemos llegado a esos niveles, hoy en día existen soluciones que pueden devolverle al paciente una calidad de vida igual o incluso mejor que la que tenía meses o años atrás, siempre y cuando esté dispuesto a esforzarse para conseguirlo.

¿Cómo influye trabajar con un ordenador en el dolor de espalda?

Cuando me preguntan esto, siempre digo que no es el ordenador el problema, sino el tiempo que pasamos en una postura fija. Lo mismo pasa con otros trabajos sedentarios o incluso en trabajos de pie, como detrás de una barra de bar. Lo que intentamos enseñar a los pacientes es que no culpen a la silla, el escritorio o el ordenador, sino que se centren en mejorar su condición física para que su cuerpo esté preparado para soportar esas posturas.

¿Realmente es posible eliminar el dolor de espalda de una vez y para siempre?