La tarde de este sábado el Vaticano actualizaba la situación del papa, ingresado hace más de una semana en el Hospital Gemelli de Roma , y se detallaba que sus "condiciones siguen estando críticas", al igual que en días anteriores, y que "no estaba fuera de peligro".

Los análisis de sangre de hoy evidenciaron "trombocitopenia (bajada de plaquetas), asociada a anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre", según el citado comunicado, y Pérez Warnisher ha resaltado que en dicho texto no se especifica si se le han transfundido plaquetas o glóbulos rojos.

"No queda claro si ha sido de un tipo de célula o de la otra, pero lo que está claro es que en fin, se está necesitando como terapias de soporte ya más avanzada (...). La información que hay es bastante escueta, o sea, leído así podría parecer que son cosas aisladas e inconexas, pero si uno piensa como en el cuadro clínico que parece que hay detrás, pues tiene pinta que la infección está empeorando ", ha indicado la neumóloga.

Aunque desde prensa del Vaticano no se ha especificado, "probablemente se esté acercando más a una infección grave o una sepsis", apunta Pérez Warnisher, y de ahí los los cambios analíticos y de una reacción de la respuesta inmune "que no está consiguiendo frenar esa infección".

"La infección no suele provocar dolores. No sé si puede ser más por pasar más horas en cama que pueda tener temas lumbares, de columna. Imagino que es más por las posturas y demás. Si tiene dolor, asumo que eso sí que no tiene conexión con el empeoramiento, sino más bien pues con la postura, estar encamado estos días o entre cama y sillón", ha indicado la neumóloga.