La dislexia no es una enfermedad, sino un trastorno del aprendizaje que provoca dificultad para leer y escribir correctamente y con fluidez. Tampoco está relacionada de ninguna forma con el coeficiente intelectual; al contrario, quienes lo padecen suelen tener un espíritu artístico y una empatía superior a la media. Se podría pensar que la interpretación no es la profesión ideal para un disléxico, porque tiene que aprenderse muchas líneas de diálogo, pero actores como Patrick Dempsey , de 59 años, han demostrado que es posible sobreponerse a esta condición y tener éxito en su carrera.

“Me enseñó a no rendirme. De hecho, le atribuyo algunas de mis mejores cualidades, como la ambición o la fortaleza mental. En algún momento de mi vida, decidí que no iba a dejar que la adversidad me empequeñeciese, y creo que de ahí vienen mi perseverancia y mi carácter competitivo”, explicaba el actor de 'Anatomía de Grey' en una entrevista en 'Icon'. Dempsey fue diagnosticado disléxico a los 12 años, una edad en la que se suele identificar este problema, pudiendo causar problemas de autoestima en el niño.