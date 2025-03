"He intentado todo para curarme y no lo consigo. Síndrome postfinasterida se llama, nunca lo tomes", escribió Carlos en una carta antes de suicidarse

Finasterida se utiliza para tratar las primeras fases de la pérdida de pelo de tipo masculino

Bloquea los niveles de la hormona DHT bloqueando la enzima (tipo II 5-alfa reductasa) que convierte la testosterona en DHT

"Tomé una medicación para el pelo y me provocó una depresión. He intentado todo para curarme y no lo consigo. Síndrome postfinasterida se llama, nunca lo tomes. Ahora vivo un infierno constante en mi mente", así reza la carta que dejó Carlos, un hombre de 46 años que el 4 de febrero se quitó la vida al saltar desde la azotea de la planta 12 del edificio de Castellana 163, en Madrid. Pero, ¿para qué se utiliza el Finasteride y cuáles son sus efectos secundarios? ¿causó realmente que Carlos se suicidase?

Carlos era deportista, tenía buenos hábitos, hacía deporte y tenía éxito profesional, pero desde hacía unos meses había cambiado su comportamiento, según ha contado su amigo Nacho al diario ‘El Confidencial’, que se ha hecho eco del caso. Él vio a su amigo antes de saltar en la azotea y llamó a la Policía, pero cuando estos cogieron el teléfono, Carlos ya se había quitado la vida. Cuando se marcharon los agentes y los psicólogos, encontró en el móvil la carta en la que describía el “infierno” que llevaba viviendo tras haber tomado Finasteride, un fármaco que dejó de tomar al poco tiempo.

Para su amigo Nacho, que le vio cambiar en los últimos siete meses, si el fármaco no fue el culpable “al menos sí el detonante”.

Más casos de afectados

Y el de Carlos no es el único caso en el que este fármaco se relaciona con efectos adversos para la salud mental. En declaraciones a ‘El Programa de AR’, Carlos Rerucha, presidente de la Plataforma de Afectados por Finasteride, cuenta su caso: “Yo la estuve tomando durante casi dos años, sufrí los mismos efectos que Carlos, desgraciadamente, y bueno, pues desde entonces me he dedicado a visibilizar esta enfermedad que él alegaba tener, el síndrome postfinasteride. Yo estuve donde él estuvo. No tomé al final la decisiónque él tomó, gracias a Dios, y estoy aquí, pero tuve que ser ingresado en 2023 dos veces en 2023 en un psiquiátrico, o sea que yo sé por lo que él pasó”.

Como muchos otros afectados, asegura que no tenía antecedentes de depresión ni tristeza, ni melancolía.

“Tengo a mucha gente detrás que no tenía ningún antecedente y simplemente, a lo mejor, tenían algún tipo de predisposición genética que no conocemos, porque los fármacos a veces habría que investigar más y tenían una vida normal, tomaron este medicamento y su vida se fue a pique”, asegura el presidente de una Plataforma de la que en menos de un año forman parte 150 personas.

No obstante, Rerucha asegura que cerca de 300 hombres de España le han escrito y no descarga más casos porque “muchos hombres no se atreven a hablar de esto, les da vergüenza admitir que están mal por el tema de hombría o mantener las formas”.

El presidente de la Plataforma de Afectados por Finasteride ha señalado que actualmente “la Agencia Europea del Medicamento está revisando tanto el Finasteride como el Futasterida por el tema de la ideación suicida”.

“A nosotros lo que nos gustaría es que se investigase del todo cuáles son las posibles consecuencias de poder tomar este tratamiento. Si es necesario que se retire hasta que se descubra hasta dónde pueda llegar el inhibirse hormonalmente, el inhibir esa enzima, las consecuencias que puede tener a nivel neuroquímico en el cerebro y en el resto 2de la salud… pues estaría bien, pero ya os digo, yo personalmente, y he hablado con mis compañeros, no queremos tampoco que la gente, que los hombres que les siente bien y recuperen su pelo, dejen de hacerlo. Es cuestión de no mirar a otro lado cuando hay hombres que lo están pasando realmente mal y van al médico y les dicen que está en su cabeza”, añade.

Qué es y posibles efectos adversos del finasterida

Pero, ¿qué dice el prospecto de este medicamento? ¿cuáles son sus posibles efectos adversos?

“Finasterida se utiliza para tratar las primeras fases de la pérdida de pelo de tipo masculino (también conocida como alopecia androgénica) en hombres de 18 a 41 años”, explican, detallando que es de uso exclusivo para hombres y no está indicado en mujeres o menores de 18 años.

“La pérdida de pelo de tipo masculino es un trastorno frecuente que se cree que está causada por una combinación de factores genéticos y una hormona particular, llamada dihidrotestosterona (DHT). La hormona DHT contribuye a acortar la fase de crecimiento del pelo y hace que el pelo sea más fino”, añaden.

En el cuero cabelludo, finasterida, actúa disminuyendo “específicamente los niveles de la hormona DHT bloqueando la enzima (tipo II 5-alfa reductasa) que convierte la testosterona en DHT”.

“Solamente los hombres con alopecia de leve a moderada, que no han perdido el cabello por completo o lo han perdido en ambas sienes, pueden esperar obtener beneficios del uso de finasterida. En la mayoría de los hombres que han estado en tratamiento con finasterida durante 5 años, la pérdida de pelo se hizo más lenta y, al menos en la mitad de dichos hombres también mejoró de alguna forma el crecimiento del cabello”, agregan.

Además, advierten, entre otras cosas a saber, que lo tomen “aquellos hombres que estén siendo tratados con algún otro medicamento que contenga finasterida o cualquier otro inhibidor del encima 5-alfa reductasa para la hiperplasia prostática benigna o para cualquier otra enfermedad, no deben tomar finasterida”.

Entre las advertencias y precauciones, instan a consultar al médico o farmacéutico antes de empezar a tomar finasterida y se refieren a las alteraciones del estado de ánimo y depresión para alertar de que “se han comunicado alteraciones del estado de ánimo, como estado de ánimo deprimido, depresión y, con menor frecuencia, ideas de suicidio en pacientes tratados con finasterida”.

“Si experimenta cualquiera de estos síntomas, deje de tomar este medicamento y consulte con su médico lo antes posible para buscar consejo médico”, urgen en este sentido.

No obstante, en el apartado de efectos adversos, especifican como poco frecuentes, estos es, una de cada 100 personas, la disminución del deseo sexual, depresión, dificultad para tener una erección y la dificultad en la eyaculación, como por ejemplo, disminución de la cantidad de semen.

Otros efectos de frecuencia no conocida pueden ser: reacciones alérgicas incluyendo erupción y picor, hinchazón o sensibilidad en las mamas, dolor en los testículos, latido rápido del corazón, dificultad persistente para mantener una erección tras la interrupción del tratamiento, disminución persistente en el deseo sexual después de interrumpir el tratamiento, problemas persistentes de eyaculación después de interrumpir el tratamiento, infertilidad masculina y/o calidad pobre del semen, enzimas hepáticas elevadas y ansiedad.

En cualquier caso, instan a que si se experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consultar a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Además, informan de que también se pueden comunicar directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano.

