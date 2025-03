Se cumplen cinco años de la confirmación de los tres primeros casos de Covid-19 en Euskadi. La vizcaína Isabelle Delgado fue una de ellos, se contagió un 29 de febrero de 2020 y, desde entonces, sufre covid persistente . En este lustro, ha ido desarrollando diversas patologías y ha pasado “ de no pisar una consulta a peregrinar por los especialistas ”, “de no tener nada a sufrir varias enfermedades crónicas”.

Ella, que siempre había sido una mujer “con una salud de hierro”, recuerda aquellos primeros días tras el contagio nítidamente. Empezó a tener fiebre muy alta, dolores de cabeza tan fuertes que “temía que me diera un ictus”, porque “sentía como un taladro de sien a sien ”, quemazón en la garganta y mareos.

Los síntomas lejos de ir remitiendo con el paso de los días fueron intensificándose: “Se me empezó a caer el pelo a mechones, me dolían los brazos y todo lo que comía tenía un sabor metálico”, y el “miedo” empezó a cundir en ella: “Tenía terror porque pensaba que cualquier mañana mi hijo de 12 años me iba a encontrar muerta en la cama”, confiesa. Isabelle recuerda que tenía “la sensación de estar siendo envenenada”.