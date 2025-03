"Es necesario entender que la obesidad es una patología multifactorial y que debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar. No sólo es importante educar en qué se come o cuánto se come, también es necesario realizar ejercicio físico, algo que se está perdiendo cada vez más debido al uso de las pantallas. Se calcula que el 30% de los niños pasan menos de una hora diaria al aire libre. Es decir, hay un 70% de los niños y niñas que no están realizando la actividad física que necesitan, algo que es importante no solo para quemar grasa sino también para generar masa muscular, tan importante en la prevención de las complicaciones derivadas de la obesidad. Además, mantener unos hábitos de sueño saludable y dormir las horas necesarias también es fundamental", puntualiza Almundena.