Nicole Kidman se encuentra a los 57 años en plena forma. No solo en el aspecto artístico, como demuestra su trabajo en sus últimas películas -'Babygirl' y la inminente 'Holland'-, sino en el plano físico, ya que mantiene una figura envidiable gracias a un estilo de vida equilibrado que no depende tanto de hacer una dieta estricta o de machacarse en el gimnasio como de priorizar su bienestar tanto físico como mental , sin someterse restricciones extremas.

Eso no significa que Nicole también no vaya también al gimnasio de vez en cuando. En ese sentido, Joey King, compañera suya en la serie 'Un asunto familiar', reveló que la australiana le enseñó "el ejercicio de glúteos más épico y horrible que he aprendido en mi vida". "Tienes que mantener las piernas en el aire como 12 años (...) Es muy duro", admitía la intérprete, que reconoce que no pudo con ello.