"La esclerosis múltiple no trae un manual de instrucciones; es un desafío que, como en el ajedrez, exige estrategia, visión a largo plazo y la capacidad de adaptarse a lo inesperado. Cada movimiento cuenta, y cada persona con EM juega su propia partida, única e irrepetible. No hay dos partidas iguales, de la misma manera que no hay dos formas idénticas de vivir esta enfermedad. Por eso, la planificación y la adaptación no solo son esenciales en el tablero, sino también en la vida de quienes conviven con la EM", ha detallado.