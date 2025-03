Estos tumores de la sangre "no responden bien a la inmunoterapia, porque están escondidos, no son reconocidos por nuestro sistema inmunitario. Queremos investigar por qué no sean visibles", explica Ortega que investiga terapias epigenéticas que "modifican la estructura del ADN y lo que cubre el ADN para hacer que se expresen estos genes" que permiten a los linfomas "esconderse".