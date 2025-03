La deficiencia esta vitamina que se suele experimentar en la edad madura se debe a ciertos problemas digestivos (alteración en las células parietales del estómago, disminución de la secreción ácida) que pueden interferir en su absorción. Además, el hecho de tomar más medicinas c ontribuyen a una disminución de la B12 circulante. Según un estudio publicado en el National Institutes of Health (NIH), entre un 3% y un 43% de los adultos mayores tienen déficit de esta vitamina.

La mayoría de la gente obtiene la vitamina B12 de lo s alimentos que consumen ; sin embargo, no siempre es suficiente y hay que recurrir a complementos , eso sí, siempre bajo supervisión médica. Los alimentos más ricos en este nutriente son las carnes rojas y blancas, las vísceras (hígado, riñón, lengua), mariscos, moluscos como las almejas o pescados azules como las sardinas. También alguno s lácteos fermentados en menor aporte. Es por ello que los científicos consideran que los vegetarianos tienen una mayor carencia de esta vitamina.

Si la deficiencia de vitamina B12 no se trata puede causar anemia, fatiga, debilidad muscular, problemas intestinales, daño en los nervios y trastornos del estado de ánimo. Según un estudio publicado en 'American Journal of Clinical Nutrition', este es un problema al que cada vez se enfrentan más mujeres, sobre todo entre los 40 y los 60 años. Por ello conviene prestar atención a sus síntomas silenciosos, saber reconocerlos y anticiparse a los problemas de salud que pueden causar. Son los siguientes, según el National Heart, Lung and Blood Institute (NIH) de EEUU.