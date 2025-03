Se la conoce como una “epidemia silenciosa” porque no da síntomas hasta que el daño es avanzado . De hecho, muchos pacientes descubren que tienen un problema renal cuando ya necesitan un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS): diálisis o trasplante . En la última década, el número de personas que requieren estas terapias ha aumentado más de un 30% , superando los 67.000 casos. Cada año, unas 7.000 personas ingresan en estos programas, y uno de cada cuatro lo hace a causa de la diabetes. Sin embargo, gran parte de estos casos podrían prevenirse con hábitos de vida saludables y una detección precoz.

Respuesta: A día de hoy, el 15% de la población española tiene enfermedad renal crónica. Eso significa que una de cada siete personas que vemos por la calle sufre esta enfermedad, aunque probablemente no lo sepa. Y si no hacemos nada, esa cifra seguirá aumentando: para 2040 podría llegar a afectar a un tercio de las personas mayores de 65 años y convertirse en la quinta causa de mortalidad en España.

R: La enfermedad renal crónica tiene cinco estadios. En el estadio cinco, el más avanzado, solo la mitad de los pacientes presentan síntomas. Y además son síntomas inespecíficos: cansancio, falta de apetito, náuseas ocasionales o hinchazón de tobillos. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Asociar estos síntomas a una enfermedad renal es complicado. Por eso es importante que, si alguien tiene estos signos y además es diabético, hipertenso u obeso, se piense en esta posibilidad.

P: ¿Qué consecuencias tiene no recibir un diagnóstico a tiempo?

R: Si no se detecta y no se toman medidas, la enfermedad progresa. Y cuando el riñón falla por completo, se necesita un tratamiento renal sustitutivo para vivir. Esto puede ser un trasplante o la diálisis, que puede hacerse en centros (hemodiálisis) o en casa (diálisis peritoneal). Aunque estos tratamientos permiten seguir viviendo, la calidad de vida se ve mermada. Hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares, infecciones, cáncer y hospitalizaciones. Lo ideal es evitar llegar a ese punto.

Si yo fuera un médico de Atención Primaria y un paciente con esos perfiles viene a consulta, aunque solo sea porque le duele la rodilla, debería encenderse una “luz de alarma” para pensar: ¿y si tiene enfermedad renal crónica? El diagnóstico es muy sencillo. Solo hace falta una gota de sangre para medir la tasa de filtración glomerular, que indica el estado actual del riñón, y una muestra de orina para detectar albuminuria, que nos ofrece una visión de lo que puede pasar en los próximos años. Por menos de un euro se puede hacer el diagnóstico. No debería quedar ningún ciudadano sin saber si tiene enfermedad renal crónica.

R: No, aún nos queda mucho camino. Siempre digo que, si preguntamos en la calle qué es un cardiólogo, el 100% de la gente lo sabe. Pero si preguntamos qué es un nefrólogo, quizá solo un 10 o un 15% lo sepa. Y el nefrólogo es quien cuida de los riñones. Por eso necesitamos campañas de concienciación y el apoyo de los medios de comunicación. Al final, quien se beneficia de ese esfuerzo es la propia sociedad, que puede mejorar su salud renal y su calidad de vida.

R: Las personas que pertenezcan a esos grupos de riesgo deberían tomar la iniciativa. Si alguien se siente identificado —porque tiene diabetes, hipertensión o antecedentes cardiovasculares—, le animo a ir a su médico de cabecera y decirle: "¿Por qué no me hace un chequeo renal?". Con una simple analítica y análisis de orina se puede saber si hay enfermedad renal crónica y cuál es el riesgo de progresión en los próximos años.

R: Tenemos un sistema sanitario excelente para atender enfermedades agudas. Si tienes un infarto, en muy poco tiempo estás ingresado y tratado con calidad. Pero no somos tan buenos en prevención primaria. Y es fundamental, porque no hay mejor enfermedad que la que no se llega a tener.