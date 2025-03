En concreto, los investigadores dirigidos por Carlo La Vecchia , profesor de Estadística Médica y Epidemiología en la Universidad de Milán (Italia), sospechan que la razón por la que las tasas de mortalidad por cáncer de mama están aumentando en pacientes de mayor edad en la UE es porque las mujeres de 80 años o más no se someten a pruebas de detección del cáncer de mama con regularidad y tienen menos probabilidades de recibir los tratamientos más actualizados.

Otros hallazgos publicados en 'Annals of Oncology' son que en el Reino Unido se espera que las tasas de mortalidad por cáncer de mama disminuyan un 7% en este grupo de edad, en comparación con las tasas observadas entre 2015 y 2019. En España , también se observa una disminución del 4% en pacientes de 80 años o más.

El profesor La Vecchia declara: "Las mujeres mayores no están cubiertas por las pruebas de detección y probablemente se vean menos favorecidas por los avances sustanciales en el tratamiento del cáncer de mama, incluidas las mejoras en la quimioterapia y la terapia hormonal, como el trastuzumab y medicamentos relacionados, pero también en la radioterapia y la cirugía.

El aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en las últimas décadas en la mayor parte del norte y centro de Europa ha provocado un mayor riesgo de cáncer de mama. En las personas mayores, esto no se ha visto compensado por una mejora en el diagnóstico y el tratamiento. Esto explica el aumento de la mortalidad en las personas de 80 años o más".

"Dado que el cáncer de mama es hoy en día un cáncer en gran medida curable que requiere enfoques integrados modernos, es esencial que todos los diagnósticos de cáncer de mama se remitan a centros oncológicos integrales, que puedan ofrecer la gama completa de terapias que puedan requerirse. Como lo indican las tendencias desfavorables en las mujeres de edad avanzada, el control del sobrepeso y la obesidad es una prioridad ahora, no sólo para las enfermedades cardiovasculares, sino también para el cáncer, incluido el cáncer de mama", resume el experto.

El profesor La Vecchia concluye: "Las tendencias en la mortalidad por cáncer siguen siendo favorables en toda Europa. Sin embargo, hay algunos indicios negativos. Entre ellos se incluyen las muertes por cáncer de colon en personas menores de 50 años, que han comenzado a aumentar en el Reino Unido y varios países del centro y norte de Europa, principalmente debido al aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los jóvenes que no están cubiertos por las pruebas de detección del cáncer colorrectal. Además, las tasas de mortalidad por cáncer de páncreas no están disminuyendo en la UE y actualmente es la cuarta causa de muerte por cáncer en Europa después del cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y el cáncer de mama. Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón están empezando a estabilizarse, pero aún no han disminuido, entre las mujeres de la UE. Las tendencias en el cáncer de páncreas y el cáncer de pulmón en mujeres subrayan la urgencia de implementar un control del tabaco más estricto en toda Europa".