"Hubo un momento en el que no tuvimos equipo de protección individual. Hubo un momento en el que teníamos que distribuir a ellos, a los pacientes, un tratamiento que, de momento, no teníamos. Había que decir, esta gente recibe, esta gente veremos si lo puede recibir y esta no lo recibirá", precisa la sanitaria, que lamenta que, a raíz de todo lo vivido, "no haya habido un cambio estructural importante de priorizar la salud pública cuando es un bien increíble que tenemos". "Porque nuestro sistema de salud en España es muy bueno", añade.