Son muchos los que se siguen preguntando qué falló para que hubiese en las residencias un nivel de mortalidad tan elevado . "Estaban muy desconectadas del sistema sanitario y el personal que trabajaba en las residencias no tenía ni la formación ni la cualificación necesaria para abordar una crisis de estas características", explica la experta en salud pública, que destaca que "el modelo residencial sigue básicamente como el que estaba hace cinco años". "Los problemas de falta de conexión con el mundo estrictamente sanitario siguen presentes . Y no ha habido reformas estructurales importantes que permitan pensar que si hubiera otra pandemia las cosas iban a ser muy diferentes", agrega.

Durante la pandemia no hubo derivación en muchos casos de los enfermos a hospitales. En el caso de Madrid ha tenido un mayor impacto mediático y mayor recorrido. Ese tipo de protocolos ¿se aplicaron en otras comunidades del mismo modo o fue algo muy característico de la capital? "En todas las partes se produjeron mecanismos de priorización, quizá no tan explícitos, o no de la misma manera que la Comunidad de Madrid, pero era un momento en el que había recursos escasos y donde había que priorizar a qué pacientes se les daba asistencia y a cuáles no".