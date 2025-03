Por qué duelen las articulaciones cuando cambia el tiempo

No es nada nuevo que los cambios de tiempo pueden causar dolor articular y muscular, además de otras dolencias como dolor de cabeza, cansancio y malestar generalizado que afecta notablemente al estado de ánimo. ¿Y cuándo se producen estos síntomas? en general, cuando aumenta de manera notable la humedad ambiental y el frío, llegando a afectar a un 30% de la población, que sufre la llamada meteorosensibilidad. Si te ocurre, puede que te hayas cansado de escuchar que se trata de un mito o de sentir que no se toman en serio tus dolencias. Pues bien, no es ningún tipo de creencia popular. De hecho, la Sociedad Española de Reumatología (SER), asegura que factores como el frío, la lluvia y el cambio de la presión atmosférica, aunque no producen enfermedades reumáticas, sí constituyen factores que pueden agravar los síntomas y, en ocasiones, aumentar la sensación de dolor.