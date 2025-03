Lo importante será que, una vez que tengamos el diagnóstico, se elabore el proceso de duelo de lo que supone padecer una enfermedad crónica, con un gran trabajo en la aceptación, trabajo emocional y dotar de recursos personales al paciente con el objetivo de que el síndrome no le defina y no se convierta en su adversario, sino en un aliado para hacerles más fuertes. Por eso el tratamiento incluye el apoyo psicológico en la mayoría de los casos, aunque, como señalan, se realiza un trabajo multidisciplinar junto con neurólogos, psiquiatras y otros especialistas en función del caso (logopedas, fisioterapeutas, etc.). "Muchas veces se necesita medicación, en casos donde los tics interfieren en las tareas de la vida diaria o en los que los trastornos asociados son también muy incapacitantes. Este trabajo médico se compagina con el trabajo psicológico, donde principalmente se trabajan las dificultades emocionales derivadas de estos trastornos asociados y la aceptación de los tics en todas las áreas de la vida del menor (familia, amigos, colegio, etc.)".