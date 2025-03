Una persona adulta con TDAH sin diagnosticar puede tener baja autoestima y la sensación de que ha acumulado fracasos

Habitualmente se habla de la importancia del diagnóstico precoz en los niños con Trastorno de Déficit de Atención (TDAH), está comprobado que detectarlo a tiempo puede ayudarles a llevar una infancia y adolescencia más feliz y una adultez con más consciencia. Pero, ¿qué ocurre cuando son los adultos los que no están diagnosticados? ¿Qué problemas tienen en su día a día?

Hace más de 15 años no había la facilidad ni la formación adecuada para detectar estos casos, y muchos niños que han padecido y crecido con este trastorno del neurodesarrollo (con el que se nace y que te acompaña desde la infancia para toda la vida) en silencio, convirtiéndose en adultos poco comprendidos en su entorno familiar, de pareja, y en el laboral, desorganizados, despistados y con baja autoestima.

En adultos estamos hablando que hay un 4% de personas con este trastorno en España, una cifra bastante alta. Además, en el 60 y 70% de los casos va acompañado de otros trastornos como trastornos del estado de ánimo como la depresión, trastornos de ansiedad o también trastornos de abuso de sustancia.

"Las personas que tienen TDAH tienen tres síntomas principales que serían el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Esto dicho así puede parecer muy simple, pero tiene una complejidad muy grande porque todo lo que te planteas en la vida, si tienes un TDAH, se puede convertir en un desafío", así lo explican Beatriz Mena y Laia Salat, autoras del nuevo libro 'Tips&Tricks para adultos con TDAH' (editorial Punto Rojo) que han escrito con la colaboración de la Fundación Ramón Molinas.

Ambas trabajan desde hace años en la Fundación Adana, una fundación de Barcelona creada en 1997 para mejorar la calidad de las personas con trastornos como el TDAH o el TEA (Trastorno del Espectro del Autismo). "Nos dimos cuenta que había mucha información sobre el TDAH en la infancia, pero poco sobre la edad adulta y, sobre las mujeres con TDAH, a quienes dedicamos un capitulo en el libro", subrayan en una entrevista para Informativos Telecinco.

La Fundación en un inicio empezó a tratar a niños con TDAH, ese era el objetivo, hasta que hace años empezaron a llegar los casos de adultos con TDAH sin diagnosticar. Tal y como explican, estas personas llegaban inicialmente acompañando a sus hijos, o bien, con síntomas de algún malestar recurrente que les hacía pensar que detrás podía haber un TDAH.

"Se trata de un trastorno que afecta en el día a día. Oímos mucho la frase de "¿por qué me pasan tantas cosas?". A menudo son personas que viven muchos fracasos, que no terminan de conseguir aquello que se proponen aunque le pongan mucho empeño, con autoverbalizaciones negativas, autoestima baja y con entornos donde les confirman esos fracasos, pero no es que seas mala pareja, mala amiga o mal trabajador, lo que ocurre es que no hay autocontrol y autogestión, y necesitas ayuda". Por eso, señalan es tan importante conocer cuáles son los síntomas, tener un diagnóstico y un equipo profesional que acompañe y ayude a gestionar el trastorno en los distintos ámbitos de la vida de la persona para evitar o reducir los conflictos, que a menudo, en estos casos, son constantes.

Los síntomas del TDAH en adultos

El TDAH es el trastorno de la falta de autocontrol o autogobierno, como señaló el psicólogo Russell A. Barkley, uno de los profesionales que ha puesto más luz en este trastorno. A pesar de lo que se podía pensar hace años, el TDAH no es un trastorno estático, afecta a cada persona de una manera y cambia a lo largo de la vida de la persona. "Uno puede ser explosivo, movido, inquieto e impulsivo, y el otro es más bien, letárgico, introspectivo, más despistado, inhibido y más quieto… Ahora nos damos cuenta que este trastorno no tiene que ser igual a lo largo de la vida, uno puede recordar su infancia muy inquieta y con conflictos en casa y en el colegio, pero luego en la etapa adulta no y sí ver más otros rasgos, como perder las cosas, olvidarse de citas, no darle importancia a algunas cosas que aparentemente si la tienen, no saber planificarse... Esta conducta más impulsiva remite con la edad y lo que queda es más esta sintomatología inatenta. Sí que es verdad, que hay un número importante de casos en los que esta hiperactividad no se reduce y lleva a problemas importantes en la edad adulta que también aparecen en el libro", explican las especialistas en TDAH, Beatriz Mena y Laia Salat.

A través del humor han querido identificar algunas de estas situaciones, por eso en el libro aparecen ilustraciones cómicas que ayudan a entender de una forma optimista el trastorno y a identificar los síntomas, y no solo eso, a tener herramientas. ¿Puede ser que tú tengas TDAH? Pues tendrás que acudir primero a un especialista, pero identificar alguno de estos rasgos comunes te puede ayudar. "No saber por qué te pasan más cosas que a los demás, ver que te gusta tener amigos pero acabas mal con ellos, ver que no te organizas bien, que empiezas un trabajo que te encanta al principio, que empiezas motivado, pero a las pocas semanas ya no te gusta, ya no te llevas bien con la gente… Al final las personas con TDAH tienen historias de vida más complicadas".

Concretamente en su libro para adultos con TDAH señalan algunos de estos rasgos:

A menudo tienes dificultades para prestar atención durante un tiempo largo o ante tareas que te parecen aburridas

durante un tiempo largo o ante tareas que te parecen aburridas Tomas decisiones de forma impulsiva

Puedes experimentar cambios de humor drásticos on explosiones emocionales

Tienes tendencia a procrastinar o dejar las tareas para el último momento

Frecuentemente olvidas o tienes descuidos en la vida cotidiana

en la vida cotidiana Tiendes a interrumpir o monopolizar conversaciones

Eres desorganizado en tu día a día

en tu día a día Te sientes abrumado con las tareas diarias

La mujer lleva enmascarando sus dificultades durante muchos años, pero rascando nos damos cuenta que muchas de estas dificultades corresponden a un TDAH sin diagnosticar

Las mujeres y enmascarar el TDAH

Uno de los temas que abordan en el libro 'Tips & Tricks para adultos con TDAH' afecta directamente a la mujer. "En salud mental, vemos que la mayoría afectan más a hombres que a mujeres, pero en el TDAH estamos viendo que hay más mujeres de las que creemos. Porque la mujer históricamente y socialmente lleva enmascarando muchos años sus dificultades, intentando buscar el modelo de mujer ideal, ha hecho que se intenten compensar los síntomas del TDAH. Entonces, hay un sobresfuerzo y sufrimiento enorme. Estas mujeres han sido diagnosticadas de ansiedad antes que de déficit de atención", advierten. En estos casos, ellas recomiendan hacer tratamientos más personalizados teniendo en cuenta el tema hormonal.

Tener un diagnóstico de TDAH puede ayudar a esa persona a entenderse mejor y obtener, por fin, la comprensión del entorno y ver que, además de las dificultades, hay muchas fortalezas detrás del trastorno, ya que las personas que lo tienen "suelen tener creatividad desbordante, un gran sentido del humor y son capaces de darte una idea brillante", pero es verdad que necesitan el acompañamiento adecuado.

