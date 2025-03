Pocos días después, una colonoscopia y un TAC confirmaron que tenía cáncer de colon en grado 3 (la metástasis ocurre en el cuarto grado). Para Joaquín, fue muy impactante: " Estaba completamente sano, me cuidaba y no había detectado ningún síntoma ".

Y aunque fue duro, gracias a la detección temprana hoy puede decir que el pasado octubre recibió el alta a sus 65 años. "Parece que lo he superado y puedo hacer una vida normal. Dejé la mecánica y ahora me dedico al campo. Sin duda, me tocó la lotería cuando me llegó la carta. De no haber sido así, seguramente cuando me lo hubieran detectado ya habría sido tarde", asegura durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco.