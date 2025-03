No hay edad para disfrutar del sexo . Lo saben los que rondan los sesenta o más que viven una nueva revolución sexual, especialmente solteros y divorciados. La otra cara a este frenesí sexual es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual , tal y como informan en el vídeo, Tatiana Domínguez y Ángeles Jiménez.

El coqueteo y el placer no tienen edad, pero las ETS tampoco. Los 60 de ahora no son los de antes. En la última década se han multiplicado por tres las enfermedades de transmisión sexual en edades veteranas. Entre las más comunes están la gonorrea, clamidia o sífilis.

“Son gente que no tiene una pareja estable. Se van a aumentar el número de relaciones porque ya no tenemos miedo al embarazo, pero por otro lado los métodos anticonceptivos no los tenemos muy claros”, señala Jose Hidalgo, ginecólogo de Quirón Salud Infanta Luisa.