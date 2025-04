Doctor ‘cum laude’ en Medicina y Cirugía, es el responsable de la Clínica Neleva, un lugar donde se busca que la gente viva más y en mejores condiciones

Le preocupa que el progreso nos haya reportado una mayor esperanza de vida, pero que no necesariamente sea en salud y por ello centra sus esfuerzos en comprimir los años con mala salud o discapacidad

Que el doctor Ángel Durántez (1963) es una eminencia no es una afirmación subjetiva sino que está refrendada por su licenciatura en Medicina y Cirugía con sobresaliente y el posterior doctorado ‘Cum Laude’. Si a esto le añadimos su especialización en Medicina de la Educación Física y el Deporte así como la certificación en Age Management Medicine, el resultado es un experto reconocido a nivel mundial que lleva décadas enfocado en la medicina preventiva y proactiva y que ahora, en Neleva, su recién estrenada clínica en la calle Claudio Coello de Madrid, abre las puertas a todo aquel que quiera envejecer de manera saludable a hacerlo de su mano.

A lo largo de su extensa carrera, por las manos del doctor Durántez han pasado deportistas de todos los niveles, desde aficionados hasta olímpicos, mientras que ahora cualquier ciudadano puede dejarse llevar por sus consejos terapéuticos basadas, en lugar de una medicina reactiva, en una medicina preventiva, proactiva, participativa, predictiva, personalizada y, por qué no, placentera, en busca del envejecimiento saludable.

El doctor Durántez nos ha reservado un hueco en una agenda en la que ya no puede dar citas hasta bien entrado el verano para mostrarnos su nueva clínica, en la que cuenta con tres unidades perfectamente equipadas para todos los exámenes médicos que realizan, y explicarnos en qué consiste su trabajo (y el de todo su equipo), cuáles son sus objetivos y cómo entiende él el estado de salud de la sociedad actual.

¿Cuál es la diferencia entre longevidad y envejecimiento saludable?

Cuando nosotros hablamos de longevidad, siempre estamos pensando en alargar los años de vida, pero realmente el reto no es tanto llegar a vivir 105 o 110 años. El reto es llegar a vivir mucho tiempo lo mejor posible, alargar la vida en salud, vitalidad y funcionalidad. Nosotros lo que queremos no es tanto la longevidad, sino la vida en salud. Eso significa comprimir el tiempo de años que vamos a pasar con mala salud y con discapacidad.

La vida pasa por cuatro fases desde el punto de vista de la salud. Una primera fase en la que estamos perfectamente bien, que más o menos llega a finales de los 30, principios de los 40. Luego, entramos en una segunda fase en la que ya tenemos en el historial clínico algún diagnóstico. Resulta que eres hipertenso, o tienes el colesterol alto, o tienes el intestino irritable, o lo que sea, pero sigues encontrándote muy bien. Luego, te encuentras bien hasta más o menos los 60, donde ya la mitad de la población empieza a decir que se encuentra regular, mal o muy mal.

¿Qué ocurre después? Pues que te levantas con dolor de espalda, no puedes correr rápido porque te duelen las rodillas, ya tienes desde el punto de vista cardiovascular una arritmia que no te permite bailar mucho, en fin, achaques. Pero bueno, eres feliz y sobrevives. Has pasado la barrera de los 60 y aunque tienes esos achaques, llegas a la siguiente y última etapa, que es la vida en discapacidad, cuando necesitas la ayuda de otras personas para tu desempeño vital diario. Esa fase se cumple a finales de los 70 en promedio, y su fin es la muerte, que en promedio en España ocurre entre los 80 y 85 años, dependiendo del género. Esa es la que tenemos que acortar al máximo.

¿En España tenemos una esperanza de vida muy larga, pero no en tan buenas condiciones como creemos?

Tenemos una de las esperanzas de vida más longevas del mundo, con un promedio de unos 83 años. Lo que sabemos es que esta esperanza de vida media se ha alargado un montón, unos 30 años en el último siglo, o algo más desde principios del siglo pasado. Cada vez se acelera más, y sigue subiendo. El COVID lo afectó un poco, pero esa cifra sigue creciendo. Hay estudios que predicen que en España en el 2040 la esperanza de vida media será de 86 años. Y otros estudios sugieren que las mujeres españolas en 2030 podrían llegar a los 87. Es decir, cada vez estamos añadiendo más años a la vida.

El reto no es tanto que vayamos a vivir 100 años, lo cual es posible, sino que la última etapa de nuestra vida sea lo más corta posible. El objetivo es comprimir la morbilidad. Lo curioso es que, a medida que vamos poniendo años encima, esas dos últimas etapas, las de enfermedad y discapacidad, se están haciendo más largas, no más cortas. El progreso que estamos viendo no es tanto en reducir los años de enfermedad, sino en alargar la longevidad, pero sin mejorar la calidad de vida. En 1990, había 11 años de vida con discapacidad, pero en 2020 ese número aumentó a 13. No estamos necesariamente ganando años de salud, sino aumentando los de mala salud.

¿Qué intentáis lograr con esta nueva visión de la medicina?

Lo que intentamos con esta nueva visión es comprimir la morbilidad y hacer que las dos últimas fases de la vida sean lo más cortas posibles. Es decir, que en lugar de llegar a los 60 y empezar a tener achaques, se pueda seguir disfrutando de la vida hasta los 70, 75 u 80 años, y que la discapacidad y los achaques solo se concentren en los últimos cinco años o menos. Si conseguimos comprimir la morbilidad y vivir hasta los 100 años, por ejemplo, con esos últimos cinco años en condiciones adecuadas, entonces sería la lotería.

¿Qué tipo de perfil está buscando esta medicina?

El interés por estas prácticas va despertando poco a poco en nichos poblacionales. La pirámide de Maslow juega un papel importante. Si una persona está preocupada por su vivienda, por su trabajo o por la jubilación, no está pensando en esto. Este despertar al interés por la longevidad saludable y el bienestar tiene que ver con el paso del tiempo y la etapa en la que te encuentras. A los 18 años, es como si te hablan de la jubilación. No es el momento de pensar en esto. Con 30, tal vez sí empieces a reflexionar un poco más. A medida que avanzas en edad, el interés aumenta, pero luego puede decaer cuando piensas que ya es tarde.

En la actualidad, el interés por la longevidad saludable está comenzando a llegar a personas más jóvenes. Antes, la mayoría de las personas interesadas en este tema rondaban los 60 años, pero ahora está empezando a bajar la edad. El despertar se da principalmente entre aquellas personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas. Es en este momento cuando empiezan a preocuparse por vivir lo mejor posible, el mayor tiempo posible.

¿Y todos los que vienen lo hacen convencidos?

Pocos son los que llegan y no están dispuestos a hacer nada. En general, la gente que llega a este tipo de clínicas ya está muy interesada. La mayoría ya quieren saber qué deben hacer y se preparan mentalmente para ello. De hecho, es común que en la primera consulta se les indique un presupuesto para el chequeo inicial, y una vez que lo aceptan, se comprometen a seguir los pasos recomendados.

La gente ya sabe que esto no es una moda que venga y que vaya a desaparecer dentro de 10 años porque Brian Johnson no esté en los medios. Esto ya es un nuevo paradigma de la medicina que complementará a la medicina reactiva y a la curativa. De hecho, ya hay tres hospitales universitarios en el mundo que han implementado este modelo.

Esta nueva medicina de actuación sobre el envejecimiento, entonces, está calando…

Exacto. Cada vez más pensamos en conseguir que nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras moléculas, envejezcan de una manera más lenta, lo cual da lugar a la hipótesis de que se pospongan las enfermedades en bloque. Tratar el envejecimiento como una enfermedad para posponer todas las enfermedades del envejecimiento en bloque. Hay muchísimas publicaciones todas las semanas sobre esto, hasta tal punto que la revista Nature tiene una rama que se llama ‘Nature Aging’ y está publicando todos los meses una separata.

¿Cómo se lleva a cabo este tipo de medicina en la práctica?

Uno de los pilares de este tipo de medicina es la métrica. Lo que no se mide no es susceptible de ser mejorado. En la práctica, muchas personas que ya están familiarizadas con los consejos de salud como hacer ejercicio, mantener una dieta saludable, etc., lo que buscan es saber cómo están por dentro. Es decir, quieren entender qué está pasando en su cuerpo a nivel molecular y de biomarcadores. Y ahí entra la personalización de las estrategias, porque no todas las prácticas funcionan igual para todos. Por ejemplo, el ayuno intermitente no es adecuado para todos, ni los entrenamientos de alta intensidad son efectivos para todos.

Además, se utiliza la analítica de biomarcadores. Solamente en la analítica base de arranque son 104 marcadores enmujeres y 107 hombres, por lo de la próstata. Pero, yo te diría que muy probablemente nos acerquemos a los 500 biomarcadores en un abordaje estándar de entrada, porque medimos grasa visceral, masa muscular, densidad mineral, test neurocognitivo, fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica… Pero, claro, no a todo el mundo le medimos todo, porque la personalización es una de las claves de nuestro trabajo. No es lo mismo lo que tienes que medir a un hombre joven o a otro que tenga 20 años más. Se analiza la actividad hormonal y metabólica de las personas, y cómo estas pueden optimizarse a través de intervenciones de estilo de vida, suplementos o incluso tratamientos más específicos para ciertas enfermedades.

¿En qué nivel está la salud media en España, por lo que tú puedas ver, con los cientos o miles de clientes que tienes?

La salud media en España es muy buena y por eso tenemos esas esperanzas de vida. La media, claro. Ahora bien, hay algo que es preocupante, y es que esta conciencia saludable está cayendo.

¿A qué te refieres con esa caída en la conciencia saludable?

En la gran clase media y media alta, la conciencia está calando profundamente. Como te decía antes, según la pirámide de Maslow, las preocupaciones básicas de la vida ya están cubiertas, y entonces la gente empieza a decir: "No, yo quiero estar en forma, quiero correr". Lo ves todos los días por todas partes. Pero, por otro lado, en la gente joven hay una gran preocupación por el consumo de alcohol, el tabaco, y sobre todo la obesidad infantil y juvenil.

Los hábitos nutricionales cambian, no por apetencia, sino porque a veces no te queda otra alternativa que comer de una manera que no es la más saludable: no hay tiempo de cocinar, y la comida procesada es mucho más barata.

En general, podemos decir que la salud global en España es buena, pero tenemos que estar muy alertas.

¿Crees que existe una diferencia entre generaciones en cuanto a expectativas de vida?

Sí, eso ya lo hemos visto en algunos estudios científicos, especialmente en Estados Unidos. Se ha visto cómo el colectivo de clase más deprimida, sobre todo las mujeres, está viviendo menos que sus abuelas. Menos que sus abuelas, ¿te das cuenta? Y lo achacan a la incorporación de tabaco, alcohol y estrés a sus vidas. Las abuelas, que eran de clase deprimida también, no tenían el tabaco, el alcohol y el estrés tan exacerbado como lo pueden tener sus nietas. Entonces, en vez de vivir 70 años, ahora viven 65 ó 67.

Las personas de 40 y 50 años ya tienen el mensaje muy interiorizado pero, ¿se están preocupando de que ese mensaje también llegue a sus hijos?

Yo creo que si lo tienen claro, sí lo transmiten a sus hijos. Pero hay otros grupos que no lo hacen. Por ejemplo, si el padre fuma y es obeso, y la madre también lo es, lo más probable es que esos niños acaben siendo obesos y fumadores.

¿Cómo podemos abordar este problema?

Es clave la concienciación, pero también la industria tiene una gran responsabilidad. La comida procesada es mucho más barata que la natural, y eso hace que la gente elija la opción menos saludable. Desde la administración, se deberían dar mensajes positivos de estilos de vida saludables. Ya los estamos viendo, por ejemplo, en anuncios. También está ese giro de lo sabroso a lo saludable, que tiene que ver con los probióticos. Aunque no todo lo que parece saludable lo es, es un buen comienzo. Con el tabaco, por ejemplo, hemos visto cómo se ha ido regulando. Ahora nos sorprende pensar que hace unas décadas se podía fumar en aviones, autobuses, o restaurantes. Todo eso ha calado. Y lo mismo pasará con el azúcar. Algunas estrategias, como aumentar los impuestos a alimentos con mucho azúcar, están ayudando a que la gente busque alternativas más saludables.

¿Cómo puede alguien dar la vuelta a la obesidad infantil y la epidemia de diabetes que parece inminente?

Lo primero es que la concienciación tiene que empezar desde casa. Hay que educar a los padres, pero también la industria alimentaria tiene un papel crucial. Si seguimos con la tendencia de que cuatro de cada diez niños sean obesos, no sabemos en qué se va a convertir eso en 50 años. Lo más probable es que veamos una reducción de la esperanza de vida, diabetes tipo 2 a edades más tempranas, y una vida más corta en general.

¿Qué consejos darías a alguien que, a los 50 años, quiere mejorar su salud?

Lo más importante son los estilos de vida saludables. Con eso, sin necesidad de hacer análisis o venir a una clínica, puedes cubrir el 90% de lo que necesitas. Esto incluye moverse, hacer 30 minutos de actividad física diaria, seguir una dieta equilibrada, evitar alimentos procesados, beber agua y respetar las normas de higiene del sueño. Y, por supuesto, evitar los hábitos tóxicos. Si sigues estas pautas, estás cubriendo casi todo.

¿Y en cuanto al ejercicio?

El movimiento es clave. Hay que andar, subir escaleras, desplazarse en bicicleta o caminando. Si puedes hacer una rutina que te permita llegar a los 10.000 pasos, estupendo. Si puedes hacer un par de sesiones semanales de entrenamiento de fuerza, genial, aunque no es necesario ir a un gimnasio; se pueden hacer en casa. Si te gusta correr, mejor. Y no olvides que la actitud es importante. El positivismo y el control del estrés y la ansiedad son cruciales, pero eso no depende tanto de tu voluntad. Por eso prefiero poner el ejercicio por delante de la nutrición o la higiene del sueño. Todos esos son importantes, pero si tuviera que ordenar las prioridades: primero la actitud, luego el ejercicio, y después la nutrición y los hábitos tóxicos.

¿Qué opinas sobre los suplementos nutricionales?

La suplementación nutricional está bien si está correctamente prescrita y si es necesaria. Pero no debe ser lo primero. Antes de tomar suplementos, hay que asegurarse de que estás haciendo ejercicio, comiendo bien y durmiendo lo suficiente. La suplementación puede ser útil, pero no es una solución mágica si no tienes cubiertos los aspectos básicos de la salud.

¿Qué aconsejarías para dormir mejor?

La calidad del sueño es fundamental. Asegúrate de tener una rutina regular de acostarte y levantarte. Es importante dormir entre siete y nueve horas diarias, y evitar la exposición a luz artificial antes de dormir. No cenes en exceso, ni tomes alcohol o realices ejercicio intenso justo antes de acostarte. Si entrenas, procura hacerlo al menos dos o tres horas antes de dormir. La regularidad es crucial para evitar lo que se conoce como cronodisrupción, que puede provocar problemas de salud a largo plazo.

¿Cómo se puede manejar el estrés?