El envejecimiento es un proceso natural del que no se libra ningún mortal. Y aunque la ciencia se ha puesto al servicio de la humanidad para tratar de encontrar la fuente de la eterna juventud, por ahora lo único que garantiza una vida más larga y próspera es cuidarse física y mentalmente a conciencia.

Uno de los parámetros más representativos de que el tiempo no perdona es la pérdida del equilibrio , que aumenta conforme pasan los años. Recientemente se ha descubierto que comienza a dar las primeras señales a partir de los 50 , con cambios significativos en las décadas posteriores.

Según un artículo publicado en 2022 por la revista ‘ British Journal of Sports Medicine ’ existe un test muy simple y eficaz que indica si el equilibrio de una persona es bueno o, por el contrario, debería ejercitarlo. No superar la prueba se asocia a un riesgo de muerte dos veces superior en personas que superen los 50 años.

Esta acción provoca que la persona genere contracciones musculares óptimas para mantener el tono postural y active una respuesta coordinada de sus músculos para evitar que se caiga. No hacerlo implicaría que el sistema nervioso no goza de buena salud y no responde con rapidez a los estímulos.