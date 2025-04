"Cuando esto ocurre la saliva actúa eliminando la acidez y, de esta manera, estos iones vuelven a ser capturados por el esmalte, es decir se produce una remineralización del mismo. Si nosotros cepillamos nuestros dientes antes, quitamos el calcio y el fosfato del entorno de los dientes, y cuando el esmalte está en condiciones de volver a incorporarlo porque ya no hay acidez, no lo puede hacer porque hemos eliminado estos minerales con el cepillo. Este proceso de desmineralización repetido a lo largo del tiempo puede llevar al debilitamiento y a la disolución del esmalte", asevera esta experta.

Pero, en última instancia, la miembro de SEPES resalta que no debemos olvidar que, por muy sana y protectora que sea nuestra alimentación, si no la acompañamos de una adecuada higiene dental, utilizando un cepillo adecuado con cerdas suaves, o de dureza media, seda dental, y pasta de dientes con flúor, y no nos sometemos a revisiones periódicas en el dentista, la alimentación por sí sola no es capaz de lograr el objetivo de un esmalte fuerte y sano.