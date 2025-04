La web vinculada a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (medlineplus.gov) define la iatrofobia como el "miedo a los médicos y a las pruebas médicas". "Las personas con iatrofobia evitan ver a los profesionales de la salud para recibir atención de rutina o cuando tienen síntomas de una enfermedad. Pero si no se tratan, algunas enfermedades menores pueden convertirse en algo serio o incluso mortal", advierten desde la página sobre esta particular manifestación de la ansiedad, que gira en torno a la posibilidad (verosímil o no) de recibir un diagnóstico negativo.