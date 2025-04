Con este breve resumen de su currículo a uno no se le escapa que el doctor Ibáñez es una voz más que autorizada a nivel mundial para hablar del corazón, pero por si nos quedaba alguna duda la resolvemos cuando, una hora antes de la fijada para la entrevista, nos soliciten adelantarla porque a Borja le han convocado para una reunión de la Comisión Europea. Lo hacemos. No seremos nosotros los que pongan palos en las ruedas de Europa.

Además de que hacemos mala prevención, se han cambiado muchísimo los hábitos de vida. La dieta, en particular en España, está cambiando y en otros países que ya la tenían mala desde antes, es malísima. Hay muy poca dieta mediterránea y una dieta basada en productos procesados, mucho azúcar, sal… y, por supuesto, el aumento brutal de sedentarismo. Esto afecta de manera espectacular.

La dieta, en particular en España, está cambiando y en otros países que ya la tenían mala desde antes, es malísima

Efectivamente. Tiene que haber estos puntos súper importantes que estamos viendo cómo abordar. Por un lado, demostrar que hay que hacer una identificación precoz y una intervención para mejorar mucho la prevención. Pero el segundo punto, igual de importante o casi más, es cómo conseguimos que esta población joven, que habitualmente no se preocupa de estas cosas, realmente se conciencie. Es muy importante saber si tienen esta enfermedad silente o no, y hacer algo si es necesario. Por eso estamos tratando, como parte del proyecto, de ver cómo vamos a llegar a la población general para convencerles de esto.

Es muy importante saber si tienen esta enfermedad silente o no, y hacer algo si es necesario

Hacemos mucho el paralelismo con la diabetes. Hace 40 o 50 años, una persona joven que se encontraba perfectamente bien, le hacían una analítica, le salía 200 de glucemia y en vez de decirle que se pinchase insulina, le decían que se fuera a pasear. Sin embargo, hoy en día, después de mucho conocimiento, la población general más o menos tiene claro que cuando tiene el azúcar tan alto puede tener problemas muy serios si no se trata.

Nuestra idea sería implementar lo mismo con la aterosclerosis. Para ello también trabajamos con un equipo que implementaremos en la fase 2, con psicólogos que nos van a ayudar. Y estamos pensando incluso en incluir influencers, porque muchas veces, para llegar a la gente joven, o vas por los canales actuales o los científicos no vamos a llegar.

Hay diferentes escalones que hay que seguir. Depende de cómo estén estos factores: si están muy elevados o simplemente ligeramente elevados, el abordaje es diferente. Inicialmente, a veces, con hábitos de vida es suficiente y hay que hacer un control pasados unos meses. Si no mejora, entonces ya se pasa a medidas farmacológicas. Mientras que en otros casos, cuando los niveles están muy altos, sabemos que los hábitos de vida pueden ayudar, pero de forma moderada, y habría que empezar ya en paralelo con alguna intervención farmacológica.

Lo que queremos demostrar sobre todo es que incluso una intervención farmacológica muy pronto, en la década de los 20 o 30 años, aunque no se mantuviese para siempre, tendría un impacto enorme en las fases iniciales. Eso cambiaría tanto la progresión natural de la enfermedad, que muy probablemente una intervención de cinco o diez años sería suficiente para que esta persona no tuviera ninguna manifestación clínica. No pensamos que haya que tratar a toda la población cuanto antes, sino que un tratamiento adecuado en el momento justo puede tener un impacto enorme.