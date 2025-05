Trabajos publicados en The BMJ o Ageing Research Reviews entre otros, confirman que la fuerza muscular que se tiene en manos y antebrazos es un buen indicador de los años que va a vivir una persona y no solo una simple demostración del buen estado de forma, por lo que medirla es una cuestión de salud más que de satisfacción personal y ego.

Para medir nuestro estado de fuerza de agarre no tenemos más que hacernos con un dinamómetro y estimar los valores obtenidos en función de nuestra edad y género, sabiendo que el promedio en hombres es aproximadamente de 50 kg, y en mujeres de 30. Pero si no disponemos de esa herramienta, el gurú de la longevidad Peter Attia ha revelado en una entrevista para el podcast ‘Feel better, Live More’ que existe un sencillo ejercicio que puede resultar muy útil para saber en qué punto de fuerza estamos y para el que no necesitamos más que dos mancuernas o pesas rusas.