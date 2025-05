La terapia todavia experiematal consiste en tomar células madre de la medula ósea del niño e introducirles un gen para que produzcan glóbulos blancos sanos que combatan las infecciones. Una vez modificadas, las células se devuelven al cuerpo. " El propio donante es el paciente y, por lo tanto, no existen riesgos de rechazo ", sentencia.

El estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, revela que los nueve niños a los que se le ha aplicado el tratamiento, los tres hermanos y seis menores más, han respondido con éxito.