Los ultra procesados tienen cinco o más ingredientes y contienen sustancias industriales como conservantes, edulcorantes o sabores artificiales. Algunos son fáciles de identificar, pero otros esconden bajo la etiqueta de saludable: "No nos creamos que porque te ponen la etiqueta grande se ha reducido un tanto por ciento el azúcar o no tiene gluten, que ya es saludable", afirma Patricia Mangado, nutricionista.