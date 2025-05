Dolor crónico, diagnóstico difícil y estigma: así es la fibromialgia que afecta a miles en España

Durante más de 40 años, Gemma Bañeres convivió con un dolor invisible. "Tenía dolor los 365 días del año, las 24 horas. Algunos días con más intensidad, otros con menos, pero siempre estaba presente. Además, sufría un agotamiento extremo que no mejoraba ni descansando", relata. Hoy, a los 44, su vida ha dado un giro. Sale a la montaña, ha vuelto a caminar largas distancias y se prepara para subir al Teide. Todo gracias a un diagnóstico y a una terapia innovadora que le ha devuelto las riendas de su vida: Fibrowalk.

Gemma fue diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica hace poco más de dos años, pero los síntomas la acompañaban desde siempre. "A los 17 me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, pero desde niña me quejaba de dolores: espalda, cabeza, brazos, piernas... Me hacían pruebas, pero nunca encontraban nada. Me decían que sería por el colegio, los estudios, el estrés... Mientras tanto, yo pensaba: ¿por qué los demás, con la misma carga, están bien y yo tan mal?".

La fibromialgia es una enfermedad crónica e invalidante caracterizada por dolor generalizado, fatiga persistente y una amplia variedad de síntomas como rigidez, insomnio, niebla mental o trastornos digestivos. Afecta a más de 276.000 personas en España, según el INE, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor debido al alto infradiagnóstico.

"Hubo días en los que no podía ni levantarme de la cama. Ducharme, cocinar o simplemente salir a la calle me costaba la vida", recuerda. Su vida social se apagó, dejó de ir al gimnasio, a la playa, de ver a sus amigas. En el plano laboral, pasó por 76 trabajos: "No entienden que tengas dolor y ese día no puedas ir. Me han despedido muchas veces por eso".

El descubrimiento de Fibrowalk

Fue tras recibir el diagnóstico, al ser derivada a Reumatología, cuando le hablaron de Fibrowalk, una terapia no farmacológica dirigida por Mayte Serrat, psicóloga, fisioterapeuta e investigadora del Hospital Vall d'Hebron. Serrat lidera un equipo que enseña la terapia a unas 400 personas cada tres meses, y sus estudios han sido publicados en más de 15 revistas científicas de alto impacto.

A pesar de lo que pueda sugerir su nombre, Fibrowalk no es solo caminar. Es una intervención multidisciplinar que combina ejercicio físico terapéutico, educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual y mindfulness. "No buscamos únicamente reducir el dolor, sino mejorar la calidad de vida. El 70% de los participantes mejora un 20% o más en sus síntomas; un 10% supera el 70% de mejora", explica Serrat.

Educar el cerebro, deshacer el estigma

Uno de los pilares de la terapia es la educación en neurociencia del dolor, que permite a los pacientes comprender mejor su enfermedad. "La fibromialgia es multisistémica: afecta al sistema nervioso, inmunológico y endocrino. Hay descritos más de 100 síntomas asociados", apunta Serrat.

Este conocimiento es clave para romper el estigma. "No es una enfermedad de mujeres histéricas ni una dolencia inventada. No es psicológica, es una enfermedad real y muy invalidante", subraya. Uno de los grandes obstáculos es la falta de un biomarcador, una prueba que confirme el diagnóstico de forma objetiva. Hoy por hoy, se diagnostica principalmente a partir del dolor que describe la propia paciente, a lo que se le une la variabilidad de los síntomas. "Hay días que estás un poco mejor y otros en los que no puedes ni levantarte. Eso hace que quienes te rodean, e incluso la propia paciente, llegue a dudar. Pero es real".

Volver a empezar poco a poco

Gemma encontró en Fibrowalk las herramientas que necesitaba para recuperar el control. "He aprendido a escuchar mi cuerpo, a dosificar las tareas, a no sentirme culpable cuando digo 'hoy no puedo'. Y también a aprovechar cuando sí puedo: ahora llevo un vaso de agua a la mesa y me siento bien por ello".

La dosificación de actividades es esencial. "La mayoría no mejora porque elimine el dolor, sino porque con los mismos síntomas es capaz de hacer más cosas que antes. Es un proceso de reaprendizaje, de reconectar con lo que disfrutaban y adaptar los niveles de esfuerzo para evitar brotes", explica Serrat. Esto incluye desde estiramientos en la cama hasta volver, poco a poco, al aquagym o al pilates.

Una terapia que trasciende las paredes del hospital

Fibrowalk también se imparte a través de CIM Project, un club inclusivo de montaña que promueve la actividad física adaptada para personas con enfermedades crónicas o discapacidad. Gemma, que en su juventud era aficionada al senderismo, había abandonado esa pasión por el dolor. "Gracias a la terapia y a CIM Project, me animé a probar de nuevo. Tenía miedo, pero descubrí que aún me gustaba. Me devolvió la ilusión".

Hoy es vicepresidenta del proyecto. Empezó caminando apenas unos metros, después un kilómetro, luego dos. Siempre poco a poco, escuchando su cuerpo. En noviembre, un grupo del club, compuesto por personas con fibromialgia, autismo o que necesitan silla Joëlette, alcanzó el campamento base del Everest. Gemma no se sintió preparada en ese momento, pero ya se ha apuntado a los siguientes retos: el Teide en mayo y las Dolomitas en septiembre. "No sé si llegaré o me quedaré en el hotel, pero solo prepararme para ello ya es importante. Me hace ilusión".

Gemma resume su transformación con una frase que condensa todo lo aprendido: "No hay una pastilla mágica para curar la fibromialgia, pero yo he aprendido a superarla y a reconstruirme". La terapia Fibrowalk no es una cura. Pero es, para muchas personas como ella, el principio de una nueva forma de vivir. Con dolor, sí, pero también con herramientas, conocimiento y esperanza.

