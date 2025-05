Sara Andrade Madrid, 13 MAY 2025 - 06:59h.

El cáncer de ovario afecta a unas 3.748 mujeres en España en 2025, según los datos de la Sociedad España de Oncología Médica

Estudian la relación entre un medicamento para el colesterol y una mayor supervivencia en el cáncer de ovario

En España, el número de afectadas por cáncer de ovario en 2025 es de 3.748 mujeres, según los datos aportados por la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica. Al ser un cáncer que afecta a menor número de mujeres que el cáncer de mama, cuyas cifras alcanzan las 37.682, es igualmente un cáncer al que no hay que perder de vista. Una de las principales diferencias con otros es que es más silencioso y que no tiene prevención, por lo menos de momento. Así como se pueden aplicar técnicas de cribado para el diagnóstico precoz con otros tipos de cáncer (en el de mama sería la mamografía y en el de colon, las heces), para este en concreto no existen de momento.

"El problema que tiene el cáncer de ovario, que no es solo en nuestro país sino de manera global, es que al no haber técnica de cribado la mayor parte de las pacientes que se diagnostican presentan un tumor más avanzado que otros tumores. Eso no quiere decir que no se pueda curar, porque de hecho, el cáncer de ovario en estadios avanzados se puede llegar a operar, que es uno de los pilares del tratamiento", señala el Dr. Rodrigo Sánchez-Bayona, secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y Chair del Comité de Jóvenes Oncólogos de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

Según explica, España es uno de los países que ha mejorado en el tratamiento del cáncer de ovario, ya que cada vez más cuenta con equipos multidisciplinares que trabajan conjuntamente. "Cada vez se trabaja de forma más multidisciplinar a través de comités de tumores, donde todos los casos se presentan y se discuten por oncólogos, ginecólogos, cirujanos y el resto de equipo implicado". Además, nuestro país también cuenta con el grupo GEICO, que es el grupo de investigación de cáncer de ovario, que realiza en España muchos ensayos clínicos donde también participan los oncólogos, algo esencial.

Los síntomas del cáncer de ovario: ¿cuáles son?

El cáncer de ovario afecta a mujeres entre 50 y 60 años y, según los datos actualizados de la SEOM, cuenta con una tasa de supervivencia neta de cáncer en 5 años del 40,9% (la del cáncer de mama llega hasta el 85%). Al no haber prevención, muchas veces las mujeres acuden a consulta con un estado avanzado, por eso hay que atender bien a los síntomas. Como explica el doctor, se pueden llegar a confundir con los síntomas propios de la menopausia en esas edades. Los síntomas pueden ser dolor pélvico, hinchazón abdominal, pesadez en las digestiones, estreñimiento, distensión del abdomen, ganar mucho peso en el abdomen y pérdida del apetito, entre otros, pero estos serían los más frecuentes.

"Cómo se producen en edades próximas a la menopausia algunos de estos síntomas pasan desapercibidos y suelen confundirse. Pero hay que tener en cuenta que una mujer con unos 50 años, que tenga estos síntomas, que sean cada vez más intensos o que perduren en el tiempo, debe consultar al médico".

Hay un 50% de las pacientes que pueden tener recaídas en los primeros cinco años CLÍNICA MARGEN - Archivo

Qué es y cómo es su tratamiento

La Asociación Española contra el Cáncer señala que el cáncer de ovario es el 10º tipo de cáncer en incidencia en la población femenina en nuestro país. Aunque no es un tumor de los más frecuentes, se le considera agresivo, por la dificultad de diagnosticarlo en fase precoz (estadio I), que es cuando la supervivencia a 5 años es más alta (aproximadamente del 90%). El cáncer de ovario se deriva de diferentes tejidos que conforman los ovarios, que son los órganos encargados principalmente de la fertilidad en las mujeres. Hay dos principales tipos, según las características celulares: los carcinomas epiteliales (que son la mayoría) y los tumores germinales (mucho más infrecuentes). "No existe una causa principal para este tipo de tumores. Los principales factores de riesgo conocidos e implicados en este tipo de tumores, son en su mayor parte no modificables: la edad, los antecedentes familiares y algunos síndromes hereditarios (aproximadamente un 10%), o factores relacionados con los estados hormonales de la mujer", añaden en su página web.

Para tratar este tipo de cáncer es necesaria la intervención quirúrgica y también la quimioterapia. "Se trata de una cirugía muy extensa, ese es el primer hándicap porque es una cirugía en la que habitualmente hay que quitar las trompas, el endometrio, los ovarios, parte de la pared del peritoneo, es decir, es una cirugía complicada, por eso se necesitan ginecólogos y equipos profesionalizados", asegura el Dr. Rodrigo Sánchez-Bayona.

Después de la cirugía suele necesitarse quimioterapia, en la mayoría de los casos. Por tanto hay secuelas, a largo plazo produce sensibilidad en las manos y los pies, lo que se conoce como neuropatía sensitiva. "En términos generales, aunque el cáncer de ovario responde bien al tratamiento, hay un 50% de las pacientes que pueden tener recaídas en los primeros cinco años, con los tratamientos farmacológicos de mantenimiento, hemos conseguido reducir ese porcentaje de pacientes que recaen. Pero, las recaídas que son en los primeros años, reducen las posibilidades de curación. Indica que el tumor se vuelve resistente al tratamiento de la quimioterapia y cambia el pronóstico".

