Un derivado del cannabis podría ser la clave para tratar el asma

El asma es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más comunes a nivel mundial, afectando a millones de personas, tanto niños como adultos. Su origen multifactorial, en el que intervienen infecciones virales, alérgenos y desregulación del sistema inmunitario, hace que encontrar tratamientos eficaces y duraderos sea un desafío constante para la ciencia médica.

Ahora, una investigación ofrece una prometedora vía terapéutica: el uso de cannabinoides sintéticos. En concreto, el compuesto WIN55,212-2 ha demostrado en modelos preclínicos la capacidad de restaurar el epitelio bronquial dañado, una barrera clave en la defensa respiratoria, y contrarrestar el estrés oxidativo responsable de muchas de las alteraciones fisiológicas del asma.

Un escudo dañado que puede repararse

Una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en modelos preclínicos de humanos y roedores demuestra que el cannabinoide sintético WIN55,212-2 restaura las alteraciones del epitelio bronquial, primera línea de defensa frente a agentes que propician el asma.

En concreto, el trabajo, publicado en 'The Journal of Allergy and Clinical Inmmunology', demuestra que este cannabinoide sintético perteneciente a la familia de los derivados de aminoalquilindol es capaz de restaurar el daño inducido en el epitelio bronquial tras infecciones virales e inflamación de tipo 2 asociada a la alergia..

En concreto, este cannabinoide contrarresta el estrés oxidativo inducido por la inflamación de tipo 2 en el epitelio bronquial, lo que permite bloquear la activación de STAT6, una molécula esencial en la generación de las alteraciones fisiopatológicas asociadas a los síntomas clínicos del asma.

"La búsqueda de fármacos antinflamatorios capaces de restaurar la integridad del epitelio bronquial es un área de investigación de máxima actualidad en asma y otras enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmunitario. Estos resultados sientan las bases para el desarrollo de nuevas estrategias basadas en cannabinoides seguras y eficaces para la prevención y tratamiento del asma", según ha explicado Óscar Palomares, investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UCM.