Cómo acompañar a tu pareja con depresión: “Cuida mucho tus palabras”

Javier Bardem se ha sincerado sobre la depresión postparto que padeció su pareja, Penélope Cruz, y cómo él no supo comprenderlo

Javier Bardem se ha sincerado en una entrevista para 'The New York Times' hablando de aspectos de su intimidad muy poco conocidos, como la depresión que sufrió su pareja, Penélope Cruz. La actriz pasó por un estado depresivo tras el nacimiento de sus hijos del que el intérprete de 'No es país para viejos' no supo darse cuenta. Lo que más le duele es no haber sabido estar a la altura de la situación cuando su mujer más le necesitaba. "Desafortunadamente, no pude comprender la magnitud de lo que era. Pero más tarde, lo entendí. Es una mujer increíble. Valiente, fuerte y hermosa y pudo compartirlo", ha confesado.

Mucha gente ha pasado por lo mismo que Bardem y Cruz. Cerca del 15% de la sociedad sufre depresión en algún momento de su vida, siendo la principal causa de discapacidad en todo el mundo, según la OMS. La depresión es una enfermedad que afecta no solo a quien la padece, sino a su entorno más cercano, la pareja, los hijos o los padres. Quien la sufre tiende a encerrarse en sí mismo, dejándose llevar por la tristeza, la frustración, la desesperanza o la apatía.

"No era capaz de manifestarlo, y era muy nuevo para ella", explica Bardem sobre cómo se comportaba su mujer. El oscarizado actor recuerda que ella se preguntaba si "estaba bien" compartir con su esposo lo que le ocurría ya que tenía la presión de "suponer que debía sentir lo contrario" tras el nacimiento de un hijo. Él admite que entonces no supo gestionar la situación de la mejora manera. Algo que le sucede a mucha gente que no entiende que la depresión no es una elección, es un trastorno. No tener conocimientos sobre lo que supone ese estado para la pareja puede derivar en una actitud contraproducente e incluso empeorar la situación. Por eso es importante saber lo que implica y cómo podemos ayudar.

Escuchar y acompañar con empatía

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se incide en la importancia de las personas que acompañan a quienes padecen depresión. No todo el mundo tiene la capacidad espontánea de abrirse al sufrimiento de los demás y acompañar empáticamente a un ser querido con depresión. En ese sentido, han elaborado una guía informativa con indicaciones sobre la actitud que más va a ayudar al enfermo. La clave está en escuchar activamente sin juzgar, ser empático desde el el cuidado y el apoyo incondicional:

Escuchar activa y empáticamente es muy importante. Que esas personas se sientan apoyadas, seguras, entendidas, no juzgadas por su pareja. Esto ayudará a aliviar su malestar y sentimientos de soledad.

es muy importante. Que esas personas se sientan apoyadas, seguras, entendidas, no juzgadas por su pareja. Esto ayudará a aliviar su malestar y sentimientos de soledad. Cuidar mucho nuestras palabras . Es normal que queramos “salvar” a nuestra pareja de dicho malestar, pero no siempre es recomendable dar consejos ni ofrecer soluciones. Hay que recordar que se trata de un trastorno muy limitante, y que quien lo padece no dispone de los recursos para tener una actitud más proactiva.

. Es normal que queramos “salvar” a nuestra pareja de dicho malestar, pero no siempre es recomendable dar consejos ni ofrecer soluciones. Hay que recordar que se trata de un trastorno muy limitante, y que quien lo padece no dispone de los recursos para tener una actitud más proactiva. Frases que no ayudan : “tú solo/a puedes”, “se fuerte”, “tienes que hacer más cosas”, “tienes que ser más positivo/a”, ya que no disponen de la voluntad o energía para hacerlo.

: “tú solo/a puedes”, “se fuerte”, “tienes que hacer más cosas”, “tienes que ser más positivo/a”, ya que no disponen de la voluntad o energía para hacerlo. Frases que pueden ayudar : “te entiendo”, “estoy para apoyarte”, “no estás sola/o”, “Te vamos a apoyar…”, “quiero escucharte”, …

: “te entiendo”, “estoy para apoyarte”, “no estás sola/o”, “Te vamos a apoyar…”, “quiero escucharte”, … Ofrecer una visión realista de las cosas . Se trata de buscar otras perspectivas y alternativas, ya que es probable que quien sufre depresión tienda a pensar de manera negativa.

. Se trata de buscar otras perspectivas y alternativas, ya que es probable que quien sufre depresión tienda a pensar de manera negativa. Atender a posibles indicios de pensamientos autolíticos o conductas de riesgo de suicidio . Procurar que esté acompañada

o . Procurar que esté acompañada Pedir ayuda profesional para establecer un diagnóstico y tratamiento adecuados. Suele tratarse con intervención psicológica y, en algunos casos, combinado con fármacos antidepresivos que regulan el estado de ánimo.

Por otra parte, las parejas de quienes sufren depresión muchas veces no son conscientes de los daños colaterales que ese trastorno del estado de ánimo puede llegar a tener en su propia salud. En ese sentido, conviene no desatender las propias necesidades para satisfacer las de la persona con depresión, porque al final ambos pueden terminar retroalimentando su sufrimiento.

Cómo comunicar lo que te pasa

Por otra parte, la persona que padece una enfermedad mental tiene miedo a ser diagnosticada, etiquetada y estigmatizada. La psicóloga psicóloga de mundopsicologos.com Regina Insa Martínez compartía aquí algunas pautas para compartir lo que nos pasa: