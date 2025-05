"A nivel de gestión mental y emocional, como logopeda y persona popular, sé que no hay que darle la espalda a toda la casuística que se da en esta nueva etapa que nos visita", nos explica Nina. "Cuando el cerebro recibe un impacto emocional, lo primero que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y poner ese impacto en el lugar que le corresponde . No darle ni más ni menos importancia", añade.

"Yo tengo un oficio inestable por naturaleza. He estado siempre en la cuerda floja, así que hay pocas cosas que me den miedo o me desestabilicen. Quien no tenga estas herramientas, lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de un especialista, de un psicólogo, de un psiquiatra", recomienda Nina.