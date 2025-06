Irlanda activa la primera fase de su nueva 'Ley de Tejidos Humanos'

Todos los adultos serán considerados donantes de órganos al morir, salvo que hayan expresado lo contrario

Compartir







Irlanda ha puesto en marcha este martes la primera fase de la 'Ley de Tejidos Humanos 2024', una normativa que introduce el sistema de consentimiento presunto: todos los adultos serán considerados donantes de órganos al fallecer, salvo que hayan manifestado expresamente su negativa o pertenezcan a un grupo excluido.

La legislación regula la extracción, donación y uso de órganos y tejidos tanto de personas vivas como fallecidas con fines de trasplante, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Con esta nueva ley, se entiende que toda persona adulta consiente la donación de órganos al morir, a menos que haya registrado su objeción en el Registro Nacional de Exclusión Voluntaria o que se incluya en alguna de las excepciones previstas.

PUEDE INTERESARTE El Hospital Ramón y Cajal realiza el primer trasplante de riñón asistido por robot en la Comunidad de Madrid

El Servicio de Salud de Irlanda (HSE, por sus siglas en inglés) ha recalcado que, en cualquier caso, se consultará siempre a los familiares antes de proceder con una donación. Si estos se oponen, la donación no se llevará a cabo. El HSE también ha aclarado que quienes hayan dejado constancia formal de su negativa en el registro no serán considerados donantes y, por tanto, sus familias no serán contactadas para este fin.

"La donación de órganos es un regalo extraordinario que puede transformar la vida del receptor y de su entorno. El consentimiento es el eje central de esta nueva ley", ha destacado el HSE, que subraya que se trata del primer marco legal integral para la donación y el trasplante en Irlanda.

PUEDE INTERESARTE La donación de órganos en España crece un 52% en los últimos 10 años

Marco de referencia para la donación en vida

También establece un marco de referencia para la donación en vida, que ofrece la posibilidad de donar un riñón a alguien en lista de espera que no se conoce personalmente, lo que el servicio de sanidad denomina "donación altruista no dirigida".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Respecto al registro de exclusión voluntaria, el director comercial del HSE, Colm Henry, indicó hoy que este sistema alinea a Irlanda "con las mejores prácticas internacionales". "El trasplante de órganos es uno de los grandes avances de la medicina moderna. Ofrece una segunda oportunidad a personas con enfermedades graves o lesiones en órganos vitales. Cada año, más de 200 personas en Irlanda ven mejoradas o salvadas sus vidas gracias a la donación de órganos", recordó Henry.

El experto agregó que, "en cualquier momento", unas 600 personas se encuentran en lista de espera para trasplantes de órganos en este país, por lo que animó a la ciudadanía a "mantener un debate al respecto con familiares o allegados para comunicarles sus deseos".

Con esta nueva legislación, Irlanda sigue los pasos de otros países de europeos, como el Reino Unido, España, Austria, Bélgica, Croacia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia.