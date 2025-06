Candela Hornero Madrid, 18 JUN 2025 - 05:30h.

Hablamos con Pablo García, farmacéutico y autor del libro "El frío no resfría" (Grijalbo, 2025), sobre los principales bulos que rodean al mundo de la salud

Pablo García, farmacéutico malagueño, lleva años combatiendo los bulos que circulan en torno a la salud. Siempre que tiene ocasión, aprovecha su labor diaria en una farmacia de barrio para desmontar falsas creencias entre quienes se acercan al mostrador. Y es que una de las grandes fortalezas de las farmacias -más de 22.000 repartidas por toda España- es su cercanía y accesibilidad: permiten resolver dudas sin necesidad de pedir cita médica.

Desde hace más de una década, también desmiente fake news a través del perfil @medicadoo en redes sociales. Ahora, ha volcado todo ese conocimiento en su primer libro, "El frío no resfría" (Grijalbo, 2025), publicado hace solo unos meses.

En él García repasa desde los mitos más clásicos que han pasado de generación en generación -como el que da título al libro o sobre los piojos o el pelo- hasta los bulos más virales del momento: desde las falsas creencias que rodean a las vacunas hasta otras relacionadas con cosméticos, enfermedades o los medicamentos. También dedica espacio a desmontar mitos frecuentes en verano, una época especialmente fértil para los bulos de salud.

"En este mundo de hiperconexión estamos completamente rodeados de fake news, que en el ámbito de la salud resultan especialmente peligrosas porque siembran dudas sobre la ciencia y poner en peligro a la persona. Es fundamental luchar contra ellas, ya que provocan muchos más problemas y muertes de las que imaginamos en nuestro país", advierte.

El omeprazol, erróneamente apodado como "protector de estómago"

Algunos de los capítulos están dedicados al omeprazol, un antiulceroso apodado popularmente como "protector de estómago", etiqueta que ha contribuido a su uso generalizado y, en muchos casos, indebido. Se trata del segundo fármaco más consumido en España -solo por detrás del paracetamol-, con un total de 50,8 millones de envases dispensados en 2022. Es decir, prácticamente una caja por cada habitante, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

En el libro, el autor se pregunta si: "¿Tan mal estamos del estómago?". Y la respuesta, según él, es clara: no. "Estas cifras se deben, en realidad, a un uso incorrecto y a una sobreprescripción del medicamento". De hecho, señala un estudio observacional realizado en un servicio de urgencias hospitalarias donde se concluyó que el omeprazol había sido prescrito de forma adecuada en menos de la mitad de los casos.

Uno de los principales errores es considerar el omeprazol como una especie de escudo para el estómago. "Ese concepto ha hecho mucho daño. Al llamarlo 'protector', muchos creen que crea una capa que recubre el estómago y lo hace inmune a cualquier cosa, como si uno pudiera comerse piedras y no pasara nada, pero no es así", explica. En realidad, su denominación técnica es inhibidor de la bomba de protones.

"La bomba de protones es una estructura presente en las células parietales del estómago, y juega un papel clave en la producción de ácido clorhídrico (HCl), necesario para mantener la secreción de ácido en el estómago", explica Pablo García. Por lo tanto, "el omeprazol -al ser un inhibidor de la bomba de protones- actúa precisamente reduciendo la liberación de protones y, por tanto, disminuye la acidez gástrica", señala durante una entrevista con al web de Informativos Telecinco.

¿Cuándo 'sí' y cuando 'no' se debe tomar omeprazol?

Está indicado en casos de reflujo gastroesofágico frecuente, para tratar y prevenir recaídas de úlceras gástricas o duodenales -donde reducir la acidez ayuda-, y también como parte del tratamiento contra la bacteria Helicobacter pylori.

Sin embargo, el mal uso está muy extendido. ¿Quién no ha oído alguna vez a alguien decir que se ha tomado un omeprazol antes de salir de fiesta o después de una comida copiosa? "Usarlo en esas situaciones no solo no es necesario, sino que puede ser contraproducente. El ácido gástrico es esencial para una buena digestión, y reducirlo artificialmente podría hacer que esa comida te siente incluso peor". En estos casos, García recomienda recurrir, si acaso, a algún complemento a base de plantas utilizadas en fitoterapia, como la alcachofa, pero no a medicamentos como el omeprazol.

Tampoco tiene sentido utilizarlo para aliviar ardores puntuales. "No es un medicamento de acción inmediata: puede tardar entre 4 y 6 horas en alcanzar su efecto máximo, así que en situaciones de acidez transitoria será poco eficaz. Es como si no te hubieras tomado nada", subraya. Además, tampoco es aconsejable que eches mano de él de manera sistemática porque "tomes muchas pastillas". "Solo está justificado cuando se toman de forma crónica medicamentos que pueden dañar la mucosa gástrica, como la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno".

Medicamentos genéricos ¿menos fiables?

Otro de los temas sobre los que García desmonta bulos es el de los medicamentos genéricos. En ocasiones, acudes a la farmacia y no tienen exactamente el mismo fármaco que te han recetado, pero el técnico te ofrece otro "que es exactamente igual". García explica que, aunque estos llevan 20 años en el mercado, siguen generando desconfianza en un porcentaje de pacientes. Sin embargo, aclara que "el equivalente farmacéutico genérico es un medicamento con la misma composición y calidad que el de referencia. Lo único que puede variar es el recipiente, un cambio que no tiene ningún efecto".

Reflexiona que esta mala fama puede deberse a que "a los genéricos les ha hecho mucho daño que se les compare con la marca blanca, porque ese concepto sí implica un menor precio a costa de sacrificar un poco la calidad, pero eso no ocurre con los medicamentos".

En "El frío no resfría", García también resuelve muchas dudas comunes, como saber si un medicamento contiene lactosa, gluten o azúcar, qué ocurre si se toma un fármaco caducado o cuáles son los efectos secundarios de mezclar alcohol con medicamentos. Una labor especialmente relevante en un contexto de creciente desinformación sobre salud.