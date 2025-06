A los 10 años le detectaron uno de los tumores cerebrales más frecuentes en niños y gracias a un ensayo clínico ha experimentado una gran mejoría

La esperanzadora historia de Mar, que venció el cáncer gracias a la terapia CAR-T: "Es un cumpleaños que celebro siempre"

Compartir







A los 10 años a Samuel le detectaron uno de los tumores cerebrales más frecuentes y agresivos en niños y adolescentes. Más del 40% de los pacientes sufren recaídas con baja probabilidad de curación. Hoy, Samuel tiene 18 años y gracias a un innovador ensayo clínico financiado por la Fundación Cris contra el cáncer ha experimentado una mejoría considerable. Informa en el vídeo María Fente.

Fue en abril de 2016 cuando le diagnosticaron el tumor cerebral mas agresivo. "Fue un batacazo. No sabes lo que hacer, crees que lo vas a perder", cuenta Lola Águila, madre de Samuel. Ahí empezó su calvario, 17 meses de tratamiento que superó, pero a los tres años hubo recaída como le ocurre a más de un 40% de niños con meduloblastoma.

PUEDE INTERESARTE La sanidad pública madrileña trata con éxito a una niña de 11 años con una enfermedad rara autoinmune con terapia CAR-T

"Con tumor en recaída no hay buenos pronósticos". reconoce Águila. Fue ahí cuando les propusieron entrar en un ensayo basado en un virus oncolítico. "Es un virus del catarro común que nosotros modificamos en el laboratorio para que solo infecte células tumorales", explica Álvaro Lassaletta, oncólogo pediátrico del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Una terapia con células madre

Para que este virus llegue al tumor, utilizan células madre. "La célula llega al tumor cerebral y allí deposita el virus, que mata solo las células tumorales y no las sanas", añade el médico. Un ensayo que fue posible gracias a legado que dejó Noel, hijo de Sonia González, hace tres años. "Lo pilló tarde y ya no hubo respuesta. Mi hijo no se salvó, pero hay muchos detrás que pueden salvarse", explica esta madre.

PUEDE INTERESARTE Científicos españoles crean una nueva terapia CAR- T que ataca por partida doble al cáncer de mama

Es el caso de Samuel, uno de los participantes de este ensayo. "No tuvo efectos secundarios y lo llevó muy bien", cuenta ilusionada su madre, Lola Águila. Así lo ha demostrado en una sala llena de prensa donde ha querido agradecer públicamente. "Gracias a este tratamiento, por ayudarme a recuperarme", ha dicho Samuel. Un tratamiento que esperan que ayude a muchos más niños.