¿Qué pasa cuando se junta el postparto con la menopausia? La doctora Marimer Pérez responde

Durante la menopausia es normal que la mujer eche de menos aquella energía que tenía cuando era más joven y se sienta sin ganas de hacer nada. Esa fatiga se debe al desequilibrio hormonal, a la disminución de los estrógenos y el aumento del cortisol, pero también a un metabolismo más lento, a los trastornos del sueño y a la pérdida de masa muscular. En una nueva entrega de 'Cómo ser más feliz en la menopausia' la doctora Marimer Pérez nos explica qué hacer para que la energía nos dure más.

"Lo más importante es tener muy claro que los hábitos de vida saludables son el pilar fundamental, no solo en la menopausia, sino para envejecer con salud y ser funcional mucho más tiempo", nos explica la ginecóloga y obstetra. Algunas mujeres no absorben bien nutrientes esenciales como hierro, vitamina D o B12 en esta fase vital, por eso es importante "no tanto una dieta como una alimentación variada", que incluya proteína, carbohidratos, vitaminas y grasas saludables.

La importancia del ejercicio de fuerza

Pero sobre todo es esencial la actividad física. "La mejor manera de mantener el metabolismo activo es haciendo ejercicio, y si puede ser de fuerza, mejor", subraya la experta. Caminar, nadar, practicar yoga o hacer pilates va a mejorar la energía y la masa muscular y a reducir los síntomas habituales de la menopausia.

Tampoco conviene olvidarse del descanso, que a partir de los 50 años es más necesario. El sueño de mala calidad impide una recuperación adecuada, provocando cansancio constante durante el día. "En la menopausia hay que darle al insomnio la importancia que tiene, porque sin dormir todos los síntomas y toda la situación emocional la vas a ver mucho peor", subraya Pérez. "Así que descansa, come bien, muévete, huye del sedentarismo y, si eres candidata, asesórate sobre la terapia hormonal de la menopausia", aconseja.

Cuando se juntan el postparto y la menopausia

Un fenómeno cada vez más frecuente ahora que las mujeres aplazan durante más tiempo la maternidad, hasta finales de los 40 o principios de los 50, es que se pueden confundir y superponerse los síntomas del postparto con los de la menopausia, pues ambos comportan una situación hormonal muy similar. Sin embargo, es crucial diferenciarlas porque el enfoque médico en cada caso es muy distinto. "Este tipo de situaciones cada vez las vamos a ver más, y tenemos que saber diagnosticarla para poder orientarla y enfocarla mejor", advierte la doctora.