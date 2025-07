Para la mayoría de las personas, una dieta equilibrada, un estilo de vida saludable y una exposición adecuada al entorno son suficientes

Cómo evitar los resfriados de verano, según uno de los mayores inmunólogos del mundo: “Los virus no se van de vacaciones”

En una era en la que la información abunda y la desinformación se propaga con igual rapidez, el sistema inmunológico se ha convertido en un terreno fértil para mitos y malentendidos. El Dr. Alfredo Corell, catedrático de Inmunología y autor del libro ‘Inmunidad en forma’, se ha dedicado a desmentir estos bulos y a educar al público sobre cómo realmente funciona nuestro sistema inmunitario. Por eso, de la mano del Dr. Corell vamos a repasar tres de los mitos más comunes y peligrosos que circulan sobre la inmunidad.

La vitamina C como cura milagrosa para el resfriado

Uno de los mitos más persistentes es que la vitamina C puede prevenir o curar el resfriado común. Esta creencia se popularizó en la década de 1970 gracias al químico Linus Pauling, quien promovió el consumo de megadosis de vitamina C para evitar resfriados. Sin embargo, estudios científicos posteriores han demostrado que, aunque la vitamina C es esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico, su suplementación en grandes cantidades no previene el resfriado en la mayoría de las personas. Según el Dr. Corell, "la vitamina C, en cierta medida, no previene el resfriado; una vez que tienes el resfriado ya te puedes tomar toda la del mundo que te va a dar igual" .

Además, el exceso de vitamina C se elimina por la orina, lo que significa que consumir más de lo necesario no aporta beneficios adicionales y puede resultar en una "orina muy cara", como señala el inmunólogo. Es importante destacar que, aunque la vitamina C puede reducir la duración y severidad de los síntomas en personas con actividad física intensa, su efectividad como tratamiento generalizado para el resfriado es limitada.

Suplementos vitamínicos: ¿necesarios o perjudiciales?

El mercado de suplementos vitamínicos ha experimentado un auge en los últimos años, con productos que prometen reforzar el sistema inmunológico y mejorar la salud general. Sin embargo, el Dr. Corell advierte sobre los peligros de la suplementación sin supervisión médica. "Algunos suplementos pueden ser tóxicos porque se acumulan", señala, haciendo referencia a vitaminas liposolubles como la vitamina D, que, en exceso, pueden acumularse en el cuerpo y causar toxicidad.

El inmunólogo enfatiza que una persona sana, con una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable, no necesita suplementos adicionales. "Si tú eres sano, comes de todo y haces una vida más o menos saludable, no necesitas ningún suplemento", afirma. No obstante, reconoce que existen situaciones específicas, como dietas extremas, enfermedades inflamatorias o prácticas deportivas extenuantes, donde la suplementación puede ser beneficiosa, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Dietas extremas y su impacto en la inmunidad

Las dietas extremas, como la dieta cetogénica o el veganismo estricto, pueden tener un impacto significativo en el sistema inmunológico si no se gestionan adecuadamente. El Dr. Corell destaca que eliminar grupos completos de alimentos sin una planificación adecuada puede llevar a deficiencias nutricionales que debilitan las defensas del cuerpo. Por ejemplo, una dieta vegana sin una suplementación adecuada de vitamina B12 puede afectar negativamente la función inmunológica.

Para mantener un sistema inmunológico saludable, el inmunólogo recomienda una dieta equilibrada que incluya una variedad de alimentos: la mitad del plato debe consistir en frutas y verduras de todos los colores, una cuarta parte en hidratos de carbono (preferiblemente integrales) y la otra cuarta parte en proteínas saludables, como carnes blancas, pescados y proteínas vegetales. Además, sugiere el consumo de probióticos naturales, como yogur o kéfir, y el uso de aceite de oliva virgen extra para cocinar y aliñar.

Además, como ‘bonus track’, el Dr. Corell advierte sobre la "hipótesis de la higiene", que sugiere que una limpieza excesiva puede impedir que el sistema inmunitario se entrene correctamente, aumentando el riesgo de alergias y enfermedades autoinmunes. "El sistema inmunitario necesita entrenamiento, y eso incluye exponerse a gérmenes y bacterias", explica.

En un mundo saturado de información y productos que prometen mejorar nuestra salud, es importante tomar decisiones basadas en las evidencias científicas y consultar con profesionales de la salud antes de adoptar nuevas prácticas o consumir suplementos. El Dr. Alfredo Corell nos recuerda que, para la mayoría de las personas, una dieta equilibrada, un estilo de vida saludable y una exposición adecuada al entorno son suficientes para mantener un sistema inmunológico fuerte y funcional. Su libro ‘Inmunidad en forma’ supone una guía detallada y accesible para comprender y cuidar nuestras defensas de manera efectiva.