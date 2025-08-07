Los padres denuncian que el retraso de más de nueve horas en el traslado hospitalario de su hija de tres días agravó su estado y provocó su fallecimiento

Reclaman al servicio de salud de las Islas Baleares una indemnización de 150.000 euros

Unos padres que perdieron a su hija a los tres días de nacer en el hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca ha presentado una demanda contra el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut), al que responsabilizan de la muerte de la pequeña, según informa Diario de Mallorca.

Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando la madre, que esperaba gemelos, ingresó en el hospital de Son Espases de Palma de Mallorca para dar a luz. El parto transcurrió inicialmente sin complicaciones, aunque ambos bebés nacieron con bajo peso.

A los tres días, el estado de salud de la niña comenzó a empeorar. Los profesionales médicos sospecharon que podría sufrir una grave infección abdominal y solicitaron su traslado urgente al hospital de referencia, Son Espases, también en Palma, ya que este cuenta con una unidad de cuidados intensivos pediátricos especializada.

Sin embargo, el traslado no pudo realizarse de inmediato porque la unidad de transporte neonatal se encontraba en la isla de Eivissa. Según el citado medio, desde que se solicitó el traslado, a las seis de la mañana, hasta que se ejecutó, pasaron más de nueve horas de espera. La ambulancia no llegó a recoger a la bebé hasta pasadas las 15:30 horas.

En Son Espases, la niña fue sometida a varias pruebas que confirmaron que padecía una enterocolitis necrotizante, una infección grave que le había provocado una perforación en la pared abdominal.

Los médicos informaron a los padres de que la única opción era operarla de urgencia, aunque las posibilidades de supervivencia eran muy escasas debido a la extrema gravedad del cuadro clínico y al bajo peso de la recién nacida. La intervención se llevó a cabo bajo anestesia epidural, pero la pequeña no logró superarla y falleció poco después.

A la espera de una respuesta judicial

Los padres consideran que la demora en el traslado fue determinante en el desenlace y, por ello, han demandado a la administración sanitaria balear, reclamando una indemnización de 150.000 euros.

Antes de que los tribunales se pronuncie sobre dicha demanda el caso ha sido planteado previamente ante el Consell Consultiu. Sin embargo los informes médicos que se han presentado indican que la muerte de la bebé no fue consecuencia del retraso, sino de la gravedad de la infección que sufría.

En la demanda, los padres también denuncian el trato recibido durante la hospitalización. La madre asegura que fue objeto de reproches por parte del personal sanitario al comunicar su decisión de alimentar a los bebés con leche artificial. Según relata, se creó un ambiente "hostil e intimidatorio" hacia ella y su pareja, y afirma haber recibido comentarios "denigrantes".

Además, se le advirtió de que, si no optaba por la lactancia materna, los niños podían sufrir complicaciones abdominales graves, como finalmente ocurrió. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que relacione la alimentación artificial con la infección padecida por la niña. La administración sanitaria ha enviado una carta a la familia disculpándose por el trato recibido durante el ingreso.

Ahora, los padres aguardan una respuesta judicial, mientras el Consell Consultiu respalda la actuación del personal sanitario y concluye que no hubo negligencia médica ni deficiencias en la atención, por lo que rechzaindemnizar a la familia.