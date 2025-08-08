Un fármaco aprobado para el asma podría prevenir reacciones alérgicas alimentarias graves al bloquear una vía biológica clave

Joaquín Martín Lázaro, alergólogo, advierte: "La anafilaxia es una reacción grave, potencialmente mortal"

Un medicamento aprobado hace cuatro años en Estados Unidos para algunos pacientes con asma podría convertirse en un escudo contra las reacciones alérgicas alimentarias potencialmente mortales. Así lo sugiere una investigación de la Universidad Northwestern (Chicago), publicada en la revista Science.

El estudio se centra en la anafilaxia, una reacción rápida y peligrosa que puede poner en riesgo la vida. El equipo científico ha identificado un mecanismo biológico hasta ahora desconocido implicado en este proceso y ha probado con éxito en ratones un fármaco capaz de detenerlo.

La clave está en un gen llamado DPEP1, descubierto como regulador esencial de la anafilaxia. Mediante el uso de zileutón, un medicamento ya autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el asma, los investigadores lograron bloquear la vía en la que interviene este gen, reduciendo de forma drástica las reacciones alérgicas en ratones expuestos a alimentos como el cacahuete.

En los experimentos, los animales recibieron el extracto de cacahuete - uno de los alérgenos más comunes- por vía oral poco después de ser tratados con zileutón, mientras se monitorizaban los síntomas. Los resultados sorprendieron al equipo: el 95 % de los ratones previamente muy vulnerables dejaron de mostrar signos de anafilaxia. "Fue realmente impresionante lo bien que funcionó", señaló la investigadora Stephanie Eisenbarth.

Este hallazgo se alcanzó tras un cribado genético prolongado, en el que se criaron varias generaciones de ratones para detectar genes que marcan la diferencia en la susceptibilidad a las alergias alimentarias. Cuando comprobaron que DPEP1 controlaba moléculas inflamatorias conocidas como leucotrienos intestinales -ya objetivo de algunos fármacos para el asma-, probaron con zileutón y confirmaron su eficacia. "Es un enfoque completamente nuevo y original para tratar la alergia alimentaria", destacó Adam Williams, coautor del estudio.

Actualmente, los tratamientos autorizados para las alergias alimentarias son limitadas. El zileutón podría abrir una tercera vía: una pastilla que, administrada antes de la exposición al alimento, bloquee temporalmente la respuesta anafiláctica. El hallazgo también aporta pistas sobre por qué algunas personas dan positivo en pruebas de alergia alimentaria pero no presentan síntomas al ingerir el alimento.

En julio, el equipo inició un ensayo clínico en fase inicial para comprobar si este mecanismo puede bloquearse de forma igual de eficaz en humanos. En paralelo, otro grupo de la Universidad de Yale, mediante un enfoque distinto, también ha identificado la vía de los leucotrienos como reguladora clave de la alergia alimentaria en ratones.