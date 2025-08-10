Candela Hornero Madrid, 10 AGO 2025 - 10:00h.

Con la llegada del verano, hay medicamentos que combinados con el sol pueden provocar reacciones en la piel. Te contamos cuáles y cómo evitarlas

¿Sabías que algunos medicamentos pueden provocar reacciones en la piel cuando se combinan con el sol? Aunque suene sorprendente, ocurre más de lo que imaginamos y con medicamentos que usamos en el día a día. Tomar un ibuprofeno antes de ir a la playa o aplicar una crema antihistamínica tras las picaduras de mosquito y luego exponerse al sol, puede acabar en quemaduras, manchas o erupciones cutáneas, urticarias...

Desde antibióticos hasta antidepresivos, más de 400 fármacos pueden causar reacciones cutáneas o perder eficacia si no se conservan bien. Las altas temperaturas del verano no solo afectan a tu cuerpo, sino también a los medicamentos: alteran su estabilidad y pueden hacer que dejen de funcionar o que generen efectos secundarios no deseados.

"Los medicamentos no solo interaccionan con alimentos, otros fármacos o el alcohol, sino también con la radiación ultravioleta (sobre todo UVA), provocando provocando lo que se conoce como reacciones de fotosensibilización inducidas por medicamentos", explica Pablo García, farmacéutico y divulgador en redes sociales (@medicadoo) durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco. "Es algo que la mayoría de la gente desconoce y que en verano se ve con mucha frecuencia. Como farmacéuticos, es muy importante hacer hincapié en informar sobre este tipo de reacciones", subraya.

Dos tipos de reacciones cutáneas:

Fototóxicas

Las reacciones más habituales son las fototóxicas, que representan el 95% de los casos. "Aparecen como quemaduras, ampollas o manchas, y son más frecuentes con medicamentos orales. Cuanta más dosis o más tiempo de exposición al sol, peor", detalla García, autor del libro 'El frío no resfría', donde desmonta mitos que rodean al mundo de la salud.

Entre los medicamentos que pueden provocar este tipo de reacciones están:

Antibióticos como ciprofloxacino, tetraciclinas (doxiciclina), fluoroquinolonas (ciprofloxacino), sulfonamidas, entre otros.

como ciprofloxacino, tetraciclinas (doxiciclina), fluoroquinolonas (ciprofloxacino), sulfonamidas, entre otros. Antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno o piroxicam.

como ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno o piroxicam. Antidepresivos como amitriptilina, sertralina, entre otros.

como amitriptilina, sertralina, entre otros. Inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol.

como el omeprazol. Medicamentos para disminuir el colesterol como simvastatina, gemfibrozilo, pravastatina, entre otros

como simvastatina, gemfibrozilo, pravastatina, entre otros Antihipertensivos como amlodipino, enalapril, lisinopril, ente otros.

como amlodipino, enalapril, lisinopril, ente otros. Antihistamínicos como loratadina, cetirizina, entre otros.

Incluso los anticonceptivos orales pueden provocar manchas en la piel al sol, como el conocido melasma. "El sol estimula la producción de melanina, pero también lo hacen los cambios hormonales, por eso es tan frecuente durante el embarazo o al tomar anticonceptivos", añade García.

Fotoalérgicas

En el caso de las reacciones fotoalérgicas, aunque son menos comunes, pueden ser más graves. Se manifiestan entre 24 y 72 horas después de la exposición al sol, puede perdurar en el tiempo incluso después de suprimir el medicamento y aparece en forma de eccema, con descamación o picor, incluso en zonas que no han estado directamente expuesta. "Puede que lo hayas usado antes y no ocurriera nada, ya que cuentan con una implicación inmunológica y para que se de es necesario una exposición previa sin síntomas", apunta García.

Suelen estar provocadas por medicamentos de aplicación tópica, como:

Cremas antiinflamatorias o analgésicos tópicos.

Tratamientos para el acné (eritromicina, peróxido de benzoílo, tretinoína)

Cremas para picaduras de insectos

Antisépticos como la clorhexidina

El calor también afecta a la conservación

Además del riesgo de fotosensibilización, las altas temperaturas pueden estropear algunos medicamentos, especialmente los que vienen en formas sensibles como cremas, supositorios u óvulos. "Estas presentaciones pueden perder efectividad si no se almacenan correctamente, por eso hay que mantenerlas alejadas del calor directo y en lugares frescos", alerta Alfredo Menéndez Antolín, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

¿Qué precauciones tomar en verano?

Para evitar problemas, los farmacéuticos recomiendan seguir unas pautas básicas: