12 de los 43 afectados por el brote de salmonelosis han tenido que ser hospitalizados

Salmonelosis: cuáles son los síntomas que provoca y en qué casos puede resultar mortal

Compartir







Salud Pública ha ordenado la suspensión temporal de un establecimiento de comida asiática en Palma, debido a la detección de un brote de origen alimentario en el local que ha afectado a 43 personas, de las cuales 12 han tenido que ser hospitalizadas.

La investigación de los servicios de Seguridad Alimentaria y Epidemiología han determinado que la exposición al patógeno se produjo el lunes y el viernes de la pasada semana, ha informado el departamento autonómico de Salud este lunes.

PUEDE INTERESARTE Salmonella: en qué alimentos se encuentra y cómo se contrae

Deficiencias relacionadas con la elaboración de comidas

En las inspecciones, los técnicos de Seguridad Alimentaria tomaron muestras de utensilios y alimentos para su envío al laboratorio para determinar el origen de la intoxicación.

Durante la inspección se detectaron una serie de deficiencias relacionadas con la elaboración de comidas a temperaturas inadecuadas, así como otras carencias en los procesos de mantenimiento e higienización.

PUEDE INTERESARTE Cómo evitar una infección por salmonelosis: las recomendaciones para no caer enfermos

Por ello, Salud Pública ha emitido una orden de suspensión temporal de la actividad del establecimiento hasta que se esclarezcan las causas que han provocado dicho brote y se corrijan las deficiencias detectadas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El local de comida asiática tiene 10 días para presentar alegaciones, subsanar las deficiencias y describir cómo llevarán a cabo los procesos.

La salmonelosis es una infección bacteriana que puede causar enfermedades gastrointestinales, cuyos síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de la infección y pueden incluir fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal.

En algunos casos, la infección puede ser grave y requerir tratamiento médico, ha recordado la Conselleria de Salud.