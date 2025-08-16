El metabolismo es el conjunto de procesos por el que que, tras la digestión y la absorción de los nutrientes de los alimentos, se obtiene energía para los procesos vitales

La edad no es que enlentezca el metabolismo, sino que es el organismo el que necesita consumir menos con la edad

"No es lo que comes, sino cómo lo metabolizas" es una frase repetida hasta la saciedad que, a priori, parece tener sentido, pero que no es apropiada. Aunque el metabolismo influye en cómo usamos la energía que ingerimos, lo que realmente determina si ganamos o perdemos peso es el balance entre lo que comemos y lo que gastamos.

Así, ni los suplementos milagrosos, ni echarle la culpa al metabolismo lento, te ayudarán a reducir grasa, si tu estilo de vida es sedentario y tu alimentación está descompensada. En este artículo de Europa Press Salud Infosalus, y con la ayuda de Francisco Pita Gutiérrez, miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), explicamos con base científica qué es el metabolismo, cómo influye la edad, qué factores lo modifican, y por qué moverse más sigue siendo el mejor 'acelerador' natural para mantener un peso saludable.

Durante una entrevista nos recuerda que el metabolismo es el conjunto de procesos que, tras la digestión y la absorción de los nutrientes de los alimentos, se obtiene energía para los procesos vitales, al mismo tiempo que se fabrican otras moléculas necesarias para el crecimiento, para las defensas, para la reparación de tejidos, o para los procesos vitales.

La edad no hace más lento el metabolismo

El gasto energético basal, o lo que viene a ser las necesidades de calorías de una persona que estuviese todo el día quieta y sin ningún tipo de actividad, está determinado por el sexo (los hombres tienen más gasto calórico), la edad (cuanta mayor edad, menor consumo calórico), la talla (cuanto mayor, mayor consumo calórico), y el peso (cuanta más masa muscular, mayor consumo calórico), según detalla este experto.

A esto, dice Pita Gutiérrez tenemos que añadirle algunos factores que aumentan este gasto energético para tener el gasto energético total, como es el procesamiento de los nutrientes o el propio metabolismo, las enfermedades, y la actividad física, que en los casos de alta intensidad puede hacer que el gasto energético total sea el doble del gasto energético basal.

"Este es uno de los motivos por lo que siempre se recomienda asegurar e incrementar la actividad física y el ejercicio físico en los programas de salud para una pérdida de peso", remarca este especialista de la SEEN.

Así, insiste en que la edad no es que enlentezca el metabolismo, sino que como se ha comentado anteriormente, es el organismo el que necesita consumir menos con la edad, tal y como asevera: "Las enfermedades aumentan el consumo o gasto energético total, por eso algunos pacientes pierden peso (grasa y músculo) con algunas enfermedades y sufren desnutrición. Este tipo de desnutrición se denomina 'desnutrición relacionada con la enfermedad', y es muy frecuente en los hospitales. Se estima que casi 1 de cada 4 pacientes ingresados en los hospitales tienen desnutrición".

Algunas enfermedades, como el hipotiroidismo, tal y como indica además, disminuyen el gasto energético total, por lo que una persona que tenga hipotiroidismo mal controlado tiene riesgo de ganar peso, aún controlando las cantidades y los alimentos que come, aparte, por supuesto de realizar actividad física.