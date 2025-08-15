Hace dos años, a Isabel le diagnosticaron un rabdomiosarcoma en el cráneo

Muere a los 12 años Isabel Guerrero, la niña que luchó contra el cáncer a la vez que su padre: "Descansa, mi vida"

Isabel Guerrero ha fallecido a los 12 años de edad, según ha informado su padre, Daniel Guerrero, a través de su cuenta de Instagram.

Parte de su vida ha estado marcada por el cáncer. A los seis meses, fue diagnosticada con leucemia lactante, pero gracias al tratamiento y a un trasplante de médula ósea, su enfermedad entró en remisión, y durante los siguientes diez años Isabel disfrutó de una infancia y adolescencia sana y feliz.

Sin embargo, hace dos años, a Isabel le diagnosticaron un rabdomiosarcoma en el cráneo. Se trata de un caso extremadamente raro: solo existen 25 personas en el mundo con este tipo de tumor, y ella era la única paciente en España.

La coincidencia quiso que, en el mismo periodo, a su padre le detectaran un carcinoma de vejiga. En octubre de 2024, ambos fueron operados y despertaron juntos de la anestesia. Mientras que a su padre le reemplazaron la vejiga y la próstata, el pronóstico de Isabel era mucho más complicado.

¿Qué es un rabdomiosarcoma en el cráneo?

El rabdomiosarcoma craneal es un tipo de cáncer que se desarrolla en los tejidos blandos de la cabeza y el cuello, específicamente en los músculos que se unen a los huesos. Es el sarcoma de tejido blando más común en niños y puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 2 y 6 años y entre los 15 y 19 años.

Además de en la cabeza, el rabdomiosarcoma también puede localizarse en otras partes del cuerpo como el aparato genito-urinario, las piernas y brazos y el abdomen y el tórax.

Su causa exacta se desconoce, pero se sabe que se producen alteraciones que impiden el desarrollo normal de un músculo sano, convirtiéndose en un tumor.

Síntomas frecuentes

En el caso de Isabel, el tumor se manifestó con dolores de cabeza, que en un primer momento se atribuyeron a un posible desequilibrio hormonal, pero finalmente se confirmó que se trataba de un cáncer cerebral.

Los síntomas del rabdomiosarcoma craneal pueden variar dependiendo de la localización del tumor, pero pueden incluir:

Dolor de cabeza: especialmente si el tumor está cerca de la base del cráneo.

Sangrado nasal, de garganta o de oído: cuando el tumor afecta estas áreas.

Lagrimeo, protrusión o hinchazón de los ojos: si el tumor invade la zona de la órbita.

Congestión o secreción nasal: en caso de que el tumor esté en las fosas nasales.

Parálisis de nervios craneales: puede afectar los movimientos de los ojos o la cara.

Pronóstico y tratamiento

El pronóstico varía según su localización, tamaño y extensión. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son esenciales para mejorar las posibilidades de recuperación.

El tratamiento suele combinar cirugía, quimioterapia y radioterapia, dependiendo de la ubicación, el tamaño del tumor y si el cáncer se ha diseminado.

El cáncer infantil

El cáncer infantil es la primera causa de muerte y de años de vida perdidos en niños cero a 14 años, con una incidencia de 1.300 casos anuales en menores de 15 años en España. Los tipos de cáncer infantil más comunes son la leucemia (30% de los casos), los tumores del sistema nervioso central y los linfomas.

La supervivencia ha mejorado considerablemente en los últimos años. Actualmente, se sitúa en torno al 80% a los cinco años del diagnóstico, pero un 20% de los menores no responde a los tratamientos existentes o sufre recaídas, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de desarrollar terapias más eficaces y menos agresivas.

"Para lograrlo, es imprescindible que las instituciones y la sociedad en su conjunto asuman el reto del cáncer infantil como una prioridad: impulsando la investigación, creando centros de excelencia, fomentando la cooperación internacional y garantizando recursos sostenidos para comprender mejor estas enfermedades y ofrecer a cada niño una oportunidad real de curación y calidad de vida", concluyen desde la Fundación CRIS contra el cáncer.