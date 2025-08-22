La Semana Grande de Bilbao dispara la demanda de la píldora del día después

Los expertos advierten que la píldora debe tomarse como un recurso no como un método habitual anticonceptivo

Ley del aborto: la píldora del día después "deberá estar disponible" en todas las farmacias

Durante la Semana Grande de Bilbao, las farmacias registran un aumento significativo en la venta de la píldora del día después. Lo habitual es dispensar una unidad por semana, pero estos días en una sola mañana pueden llegar a solicitar hasta seis cajas.

La píldora, un recurso que puede adquirirse sin receta médica para mayores de 16 años, se ha convertido en una herramienta clave ante relaciones sexuales inesperadas o efímeras que el ambiente festivo favorece.

Los ambientes festivos, donde el consumo de alcohol suele ser habitual, facilitan que se produzcan relaciones sexuales esporádicas y efímeras. En estos contextos, las decisiones suelen tomarse con menos cautela y, con frecuencia, no se adoptan todas las medidas de seguridad que deberían considerarse, lo que incrementa los riesgos asociados.

Advierten que se use como recurso y no como anticonceptivo habitual

Eduardo López-Arregui, ginecólogo de la Clínica Euskalduna de Bilbao, destaca la labor de los profesionales explicando que la píldora es un recurso y no un método anticonceptivo habitual. Cuatro de cada diez mujeres entre 15 y 49 años recurrieron alguna vez a este método en 2024.

"Es un tema que de mala educación sexual de los jóvenes", explica Elisa Palenzuela, sexóloga.