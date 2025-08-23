La advertencia de un grupo de expertos sobre el impacto en la salud de adolescentes por el uso disruptores de cremas solares
Un estudio europeo ha advertido del impacto en la salud de adolescentes de algunos de los compuestos químicos presentes en las cremas solares
Pueden incrementan el riesgo de padecer obesidad y alergias no alimentarias, entre otros efectos
Un estudio europeo ha advertido del impacto en la salud de adolescentes de algunos de los compuestos químicos presentes en las cremas solares, disruptores endocrinos, como algunas benzofenonas que incrementan el riesgo de padecer obesidad y alergias no alimentarias, entre otros efectos.
La investigación, diseñada para conocer el impacto de la exposición continuada a compuestos químicos en el medioambiente y en las personas, y en el que participan 26 países europeos, ha dedicado uno de los estudios a conocer cómo afectan los compuestos químicos presentes en cremas solares en los adolescentes.
La exposición humana a benzofenonas
La investigadora de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA) Mariana Fernández ha explicado a EFE que el estudio liderado por su grupo ha analizado los datos de seis estudios europeos para obtener información de adolescentes representativos de toda Europa.
El objetivo ha sido conocer el impacto de algunos de compuestos químicos, conocidos como disruptores endocrinos, que se incluyen en parte de las cremas solares, que pueden alterar el sistema endocrino y aumentar así la probabilidad de sufrir diferentes patologías.
Fernández ha puesto como ejemplo la exposición humana a benzofenonas -como la benzofenona-3 (BP-3) y la benzofenona-1 (BP-1)- que se utilizan como filtros UV en protectores solares y que se han asociado a riesgos para la salud.
Los resultados del estudio
Los resultados del estudio del grupo de investigación 'Medicina Ambiental-CIBERESP', recientemente publicados, han analizado los niveles de benzofenonas en la orina en más de 1.300 adolescentes europeos.
Este estudio ha servido para demostrar que los que presentaban las concentraciones más elevadas de benzofenona 1 y 3 tienen también más probabilidad de ser obesos, según las mediciones de su índice de masa corporal (z-IMC) y del análisis de marcadores metabólicos en sangre, como los niveles séricos de adiponectina.
En las chicas, mayores niveles de BP-1 en orina se han vinculado también a menores concentraciones de adiponectina en sangre; en ellos, las concentraciones altas de BP-3 se han asociado a una mayor probabilidad de alergias no alimentarias.
Aunque se necesitan estudios longitudinales para confirmar estos hallazgos, el estudio incide en la necesidad de actualizar las normativas vigentes y mantener los niveles de exposición a estos compuestos químicos tan bajos como sea posible.
Fernández ha resaltado el impacto en la salud de estos disruptores presentes en cremas solares, pero que también están en otros productos de higiene personal, y ha recomendado optar por cremas que no los tengan entre sus ingredientes. También ha priorizado filtros físicos como las gorras o las camisetas, además de un horario de exposición al sol adecuado que no incluya las horas centrales del día.