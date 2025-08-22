Iván Sevilla 22 AGO 2025 - 02:00h.

Investigadores andaluces convierten paja de trigo en una grasa industrial “biodegradable y renovable”

"Aprovechamos un subproducto que se quema tras la cosecha, lo que genera contaminación", recuerda el profesor José Enrique

HuelvaUnos investigadores de la Universidad de Huelva han creado a partir de la paja del trigo un aditivo que se permite obtener un lubricante industrial ecológico, más estable y que puede utilizarse incluso para reforzar el asfalto.

El estudio del Centro en Tecnología de Productos y Procesos Químicos que ha llevado a esta transformación exitosa ha sido publicado en la revista científica Carbohydrate Polymers.

En ella, un artículo explica cómo han desarrollado el proceso que comienza al modificar la pasta de celulosa, compuesto que se extrae de la pared celular de plantas como el citado cereal que se cultiva en España.

Al resultado de esa primera fase que deriva en lograr un espesante natural le sigue mezclar esta sustancia con aceite de ricino (de origen vegetal también y muy común). Así producen una especie de grasa.

"Es biodegradable, renovable y más sostenible"

Parecida a la que se usa para lubricar motores, engranajes o rodamientos, su gran diferencia está en que "este nuevo material se fabrica con residuos agrícolas, lo que lo hace mucho más sostenible".

Así lo describe el profesor del área de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Huelva José Enrique Martín Alfonso, autor del texto. Añade que "es biodegradable, renovable y aprovecha un subproducto que normalmente se quema tras la cosecha".

Por lo tanto, al emplear esa paja del trigo para este segundo fin útil, se evita "la contaminación que genera" al arder, recuerda el experto a la Fundación Descubre, un organismo dependiente de la Junta de Andalucía.

Pero, ¿cómo se obtienen actualmente muchos lubricantes industriales? Nacen del litio, un metal de alta demanda mundial por su inclusión en las baterías de los teléfonos móviles, por ejemplo.

Su extracción provoca un elevado impacto ambiental, algo que no sucede con todo lo que tiene origen vegetal. De ahí la importancia de un proyecto sigue estudiando otros residuos agrícolas, como el bagazo de caña o los restos del maíz.

Utilidad para hacer más resistente el asfalto de carreteras

Respecto a otra utilidad de esta grasa ecológica, los investigadores destacan el papel que podría desempeñar en volver al asfalto de carreteras en un material más resistente al calor y al desgaste.

Eso ahora mismo se logra con aditivos derivados del petróleo, que ya no harían falta. El equipo encargado del estudio tiene planteado probar el lubricante en condiciones reales, como en maquinaria, vehículos y tramos de vía.

Martín detalla que la clave de esta investigación ha estado en la sililación, una reacción que ha permitido el cambio de la estructura química del producto y su mejora de propiedades fisicoquímicas.

"Hemos sito pioneros en aplicarla para crear este aditivo, logrando mejores resultados que con otros métodos anteriores", matiza el profesor. El proceso ha consistido en sustituir por silicio los tres grupos hidroxilos que contiene la pasta celulósica inicial.

Al hacerlo, han logrado que la molécula repela el agua, sea hidrofóbica y pueda mezclarse perfectamente con otras sustancias como el aceite. Algo que sin esa sustitución no era posible.