Un estudio internacional alerta de que las bebidas alcohólicas y azucaradas agravan la pérdida capilar

La vitamina D, el hierro y las proteínas, en cambio, se asocian con un cabello más fuerte y denso

Un nuevo estudio advierte que lo que comemos y bebemos puede marcar la diferencia en la salud del cabello. Investigadores revisaron más de mil artículos científicos y seleccionaron 17 estudios en los que participaron más de 61.000 personas. Su conclusión es clara: algunos nutrientes ayudan a mantener un pelo fuerte, mientras que ciertos hábitos alimenticios, como beber alcohol o refrescos en exceso, lo debilitan.

Nutrientes que protegen el pelo

Los científicos comprobaron que tener niveles adecuados de vitamina D y de hierro se asocia con menos riesgo de alopecia (pérdida de cabello) y con un crecimiento más saludable del mismo. También observaron que una dieta con suficientes proteínas ayuda a mantener el grosor y la pigmentación natural del cabello.

Alimentos que ayudan y alimentos que dañan

Además de los nutrientes, la revisión analizó alimentos concretos. Se vio que consumir soja y verduras crucíferas (como el brócoli o la coliflor) puede reducir la caída capilar. También se identificaron suplementos que favorecen la densidad y el brillo del pelo.

Por el contrario, el estudio encontró que el consumo frecuente de alcohol y refrescos azucarados aumenta las probabilidades de perder cabello y, en algunos casos, de que aparezca canicie prematura.

Un mensaje claro para el futuro

Aunque los investigadores insisten en que hacen falta más estudios para confirmar estos hallazgos, el mensaje es directo: cuidar la dieta también es cuidar el cabello. Aumentar el consumo de hierro, vitamina D y proteínas, y reducir bebidas alcohólicas y azucaradas, puede ser un paso sencillo para mantener un pelo más fuerte y saludable.