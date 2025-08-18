Antoni Mateu 18 AGO 2025 - 05:30h.

Un hábito tan común como es lavarse el pelo también puede generar dudas sobre la estabilidad y la robustez del cuero cabelludo

Con la llegada del verano —y de las altas temperaturas— las duchas se convierten en situaciones todavía más cotidianas. Ya sea para mantenernos frescos e hidratados, como para estar limpios después de haber sudado, lavarse el pelo es algo que en la gran mayoría de las ocasiones hacemos. Independientemente del jabón, champú o mascarilla, es posible que surja la siguiente duda: ¿se me puede caer el pelo si me lo lavo demasiado? ¿Puedo desarrollar alopecia?

Desde Informativos Telecinco hemos contactado con la Unidad Capilar de la Clínica Torrubia (Barcelona) para ahondar en esta cuestión.

¿Se trata de un mito?

Cuando se trata del cuidado del cabello, varias son las alternativas que podemos utilizar. Jabón, champú, jabón 2 en 1, acondicionadores, mascarillas… Precisamente, es en este terreno donde los expertos han enfatizado la relación con la degradación del pelo: “Lavarse el cabello con frecuencia no está relacionado directamente con la caída del cabello, siempre que se utilicen productos adecuados y se realice de forma correcta”.

En este sentido, se trata de “un mito muy extendido”, de acuerdo con los expertos de la Unidad Capilar. Apuntan a que “una higiene regular del cuero cabelludo contribuye a mantenerlo limpio, saludable e hidratado, lo cual favorece la salud de los folículos”.

¿Por qué se desprenden cabellos después de la ducha?

Una de las situaciones más comunes con las que nos podemos encontrar, en el caso de que tengamos el pelo largo es, precisamente, que este se desprenda. ¿Qué relación guarda esto con el hecho de lavarse la cabeza constantemente?

Los expertos explican que “los cabellos que se pierden durante el lavado ya estaban en fase de caída”. Además destacan el hecho de la pérdida constante, fenómeno natural, que no tiene que ver con la propia alopecia: “es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día”.

Hay que tomar precauciones en estos aspectos

Aunque el lavado regular no contribuye a una pérdida excesiva de cabello, los especialistas explican que hay varias situaciones a las que hay que prestar atención: “el lavado muy agresivo o muy frecuente con productos que contienen sulfatos fuertes o alcohol sí contribuye a que se pierda más masa de cabello”.

También apuntan al hecho de “frotar con fuerza o secar con demasiada fricción”. En estas circunstancias, debido al propio roce, es cuando se pueden producir caídas adicionales y que, por lo tanto, se salen de los umbrales habituales de pérdida —anteriormente mencionados—.

Del mismo modo, los trastornos dermatológicos como puedan ser la psoriasis o la dermatitis seborreica también favorecen una caída más notable de cabello.

Las circunstancias ambientales y físicas también pueden ser determinantes. De acuerdo a lo que explican, el estrés, los cambios hormonales, dietas pobres en nutrientes o el factor genético, también desempeñan un papel determinante en la caída del cabello.

¿Cada cuánto se recomienda lavar el pelo?

Dadas las circunstancias, los especialistas recomiendan que “depende del tipo de cabello y cuero cabelludo”, los intervalos van a variar.

En este sentido, abogan por una limpieza cada uno o dos días en caso de cabello graso. Pelo normal o seco, entre dos y cuatro días. En el caso del pelo rizado o afro, apuntan a que “incluso una vez por semana puede ser suficiente”.