Los riesgos de un mal uso del Nolotil: "Un error común es recurrir a él para dolores leves"

El nolotil es un analgésico y antipirético indicado para dolor agudo o intenso

En los últimos meses se ha cuestionado la seguridad del Nolotil, un medicamento usado – a veces bien y otras no tanto- para tratar los dolores. Tras una revisión, las autoridades sanitarias concluyeron que seguía siendo un fármaco seguro, usado correctamente, bajo prescripción médica. Laura Redondo Flórez, profesora de Farmacia en la Universidad Europea, explica cómo tomar el Nolotil y para qué.

En España un 38,6% de los ciudadanos toma algún preparado para la salud sin prescripción médica, según el VII Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon. Los medicamentos más consumidos sin prescripción médica son de tipo antiinflamatorio o analgésicos (72,5%), como el Nolotil.

Laura Redondo Flórez explica que el nolotil, “cuyo principio activo es metamizol”, es un analgésico y también antipirético “que no deben consumir pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a las pirazolonas, pacientes inmunodeprimidos, mujeres embarazadas en el tercer trimestre, durante la lactancia ni en menores de 15 años”.

El Nototil está indicado para el tratamiento del dolor agudo moderado o intenso post-operatorio o post-traumático, de tipo cólico o de origen tumoral. También se utiliza en los casos de fiebre alta, que no responda a otras medidas u otros medicamentos para la fiebre.

“Un error común es recurrir a él para dolores leves cuando existen opciones más seguras como paracetamol o ibuprofeno”, afirma la profesora de la Universidad Europea.

Los riesgos de tomar nolotil sin prescripción médica

“Además, muchas personas lo utilizan sin prescripción médica o de forma continuada, lo que incrementa significativamente el riesgo de agranulocitosis, reacciones alérgicas severas, hipotensión, y molestias gastrointestinales”, advierte Redondo Flórez.

La temida agranulocitosis, que llevó a la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) a revisar la seguridad del Nolotil a petición de Finlandia, se produce por una “disminución considerable de glóbulos blancos que puede desencadenar en infecciones o alteraciones inmunitarias”.

La Aemps (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) informó de las conclusiones de la EMA, que determinó que el beneficio de los medicamentos que contienen metamizol supera los riesgos en las indicaciones autorizadas.

Síntomas de la agranulocitosis

“Si bien es cierto” que la agranulocitosis “no es una condición común, cuando esta ocurre, puede ser peligrosa”, advierte la profesora.

Los síntomas típicos -explica Redondo Flórez- son “fiebre, dolor de garganta que dura varios días, llagas en la boca y debilidad generalizada. Si no se detecta a tiempo, puede derivar en infecciones graves e incluso ser mortal”.