Unión Europea ha prohibido el uso del Trifenilfosfina Óxido, empleado en esmaltes y geles

El TPO se incluía en estos productos para acelerar el secado del color

Los aficionados a hacerse las uñas semipermanentes, una moda muy difundida en los últimos años, verán que a partir de septiembre esta práctica será modificada. La Unión Europea ha prohibido el uso de un ingrediente habitual en los esmaltes, el TPO.

Los esmaltes semipermanentes contienen varios componentes potencialmente tóxicos, pero desde este 1 de septiembre tendrán uno menos ya que la Unión Europea ha prohibido el uso del Trifenilfosfina Óxido, también empleado en geles.

El componente conocido como TPO se incluía en estos productos para acelerar el secado del color y endurecer el líquido al exponerlo a la luz LED.

Riesgos del producto

La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y el Comité Científico de Seguridad definieron la sustancia como perjudicial para la salud por su considerarla carcinógena.

El Trifenilfosfina Óxido puede contribuir a la aparición de algunos cánceres, puede afectar a la fertilidad, además de la irritación de piel y ojos.

En la medida europea, recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, desde hoy queda totalmente prohibida la fabricación de esmaltes y otros productos cosméticos con TPO.